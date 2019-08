Becky Lynch y Roman Reigns ocuparán las portadas de WWE 2K20

2K ha anunciado que la portada de 'WWE 2K20', el próximo lanzamiento de la franquicia de videojuegos de la WWE, estará protagonizada por la actual campeona de Raw, Becky Lynch, y la Superstar Roman Reigns. Lynch y Reigns serán los embajadores de la nueva campaña promocional "Da el paso", que invitará a los jugadores a unirse al mundo de la WWE para enfrentarse a nuevos desafíos en el ring virtual. El lanzamiento está previsto para el martes 22 de octubre de 2019 en todo el mundo para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC.

"Mi carrera se ha centrado en romper barreras y hacer lo nunca visto. Y ser la primera Superstar femenina de la WWE en la portada de un videojuego de la saga WWE 2K no es una excepción", comenta Becky Lynch. 'WWE 2K20' incluirá elementos inéditos en la franquicia, así como una jugabilidad más simplificada y los modos más populares. La historia por objetivos del 2K Showcase: The Women's Evolution repasará las trayectorias de las Four Horsewomen (la campeona de Raw Becky Lynch, la campeona de SmackDown Bayley, Charlotte Flair y Sasha Banks). Los controles se simplificarán para que los jugadores noveles se familiaricen con las mecánicas, aunque seguirá suponiendo un reto para los veteranos.

Por si fuera poco, se podrá competir con una Superstar masculina y otra femenina en Mi CARRERA y en los combates de Tag Team mixtos, mientras que las populares Torres de la WWE del año pasado regresarán con nuevos desafíos, incluida una Torre con historia por objetivos, centrada en la carrera de Roman Reigns. Además, el juego introducirá WWE 2K20 Originals, un nuevo servicio que proporcionará un montón de contenido de 2K Showcase para explorar más allá de lo ofrecido en el lanzamiento inicial.



WWE 2K20 - Cover Reveal