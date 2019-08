'Marvel's Avengers' se muestra en una extensa demostración

Desde el pasado E3 2019 estamos esperando a que se publicará la demostración mostrada a la prensa en la feria de Los Angeles, que Crystal Dynamics prometió mostrar al público durante Gamescom. Y no han faltado a su palabra, porque han publicado 19 minutos de la citada demo. La mayor parte del vídeo transcurre en el famoso puente Golden Gate, donde Thor, Iron Man, Hulk, Captain America y Black Widow saltan a la acción después de que un misterioso ataque interrumpa las celebraciones del A-Day, el día en que se iba a desvelar el nuevo cuartel general de los Avengers y Helicarrier con tecnología experimental. Al ser el prólogo y a la vez el tutorial del juego, este nivel está pensado como un avance de lo que sucederá más adelante.

Thor, el Dios del Trueno, es el primer héroe que aparece en la secuencia completa del A-Day. Armado con su martillo asgardiano, Mjolnir, aplasta a los enemigos con una fuerza imponente y unos lanzamientos brutales. Una de las habilidades de Thor es inmovilizar a un enemigo con Mjolnir mientras lo destroza con puñetazos y patadas. Thor puede recuperar Mjolnir en cualquier momento, lo que dañará a cualquier enemigo que se encuentre en su camino. Como Dios del Trueno, una de las habilidades heroicas le permite invocar relámpagos que caerán sobre todos los enemigos que lo rodeen.

El siguiente es Iron Man. El Avenger con armadura se eleva a las alturas para acabar con los enemigos aéreos mientras esquiva con soltura los misiles enemigos que intentan derribarlo. Al igual que Thor, Iron Man puede luchar en el aire o en tierra usando una combinación de rayos repulsores, misiles teledirigidos y su característico monorrayo para derrotar a cualquier "actor de peli de serie B" (como diría él) que se interponga en su camino.

Una vez que aparece la amenaza de los tanques púlsar, Bruce Banner recibe la orden de transformarse en Hulk y aplastar todo en su camino. Fiel al carácter rabioso de Hulk, el personaje puede coger a los enemigos sin esfuerzo y usarlos como arma para derribar a otros rivales. Incluso puede coger a dos enemigos y chocarlos entre sí, en una salvaje demostración de fuerza para probar que "¡Hulk es el más fuerte aquí!". Los enemigos que estén a cierta distancia también tienen motivos para temer a Hulk, ya que puede excavar trozos del suelo para lanzarlos con un poder devastador.

Mientras el puente Golden Gate sufre el ataque, Captain America analiza los sospechosos sucesos abordo del Helicarrier Quimera. Tras sufrir una emboscada, despacha a sus perseguidores con sus icónicos lanzamientos de escudo mezclados con combate mano a mano, y los remata con un demoledor embate al suelo con el escudo.

Por fin el villano Taskmaster se descubre y amenaza con soltar una bomba sónica que podría arrasar casi toda la ciudad. Black Widow reconoce al "loco de la máscara" y se propone eliminar ella misma la amenaza. Para ello, consigue lanzarse sobre él mientras este sobrevuela el caos del puente. Tras arrebatarle con maestría su jetpack, Black Widow usa su agilidad y su avanzado equipo espía para debilitar a Taskmaster, pero éste ha aprendido algunos de los movimientos de los Avengers, como el lanzamiento de escudo de Captain America gracias a sus reflejos fotográficos. Antes de que pueda seguir aprendiendo, y gracias a su ingenio, Black Widow se vuelve invisible para dominarlo. Tras desarmar la bomba sónica para salvar el puente, usa su Picadura de la Viuda para rematar a Taskmaster y liderar al equipo hasta la siguiente amenaza.

Ya es demasiado tarde cuando los Heroes se dan cuenta de que Taskmaster era solo una distracción. Los Avengers que están en el puente contemplan horrorizados cómo el Helicarrier explota con Captain America a bordo. Aunque aún no lo saben, el auténtico villano responsable de los sucesos del A-Day es Ideas Mecánicas Avanzadas (IMA). IMA, que lleva mucho tiempo siendo una amenaza en el Universo Marvel, cree que es la ciencia, y no los superhéroes, la que salvará el mundo. Marvel's Avengers estará disponible el 15 de mayo de 2020 en PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC.

