'Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout' se supera en todos los aspectos

Los últimos años no han sido especialmente benevolentes con los JRPG -Japanese role playing game-. Durante este tiempo, hemos visto como un profuso número de series han quedado reducidas a la nada en el intento de renovarse y ofrecer características que los diferenciaran del resto de propuestas, perdiendo por el camino su identidad y la mayoría de seguidores.

La serie Atelier, este año, curiosamente, ha lanzado dos juegos y la revisión de 'Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World' que conmemora el 20 aniversario de la franquicia. Tanta profusión de entregas y el anuncio de la implantación de nuevas mecánicas podría dar la impresión de una huida hacia adelante, a la desesperada, pero las muchas horas que hemos pasado con 'Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout', han desvanecido cualquier tipo de desconfianza con el juego de Gust Studios, que nos invita a disfrutar de una estilosa entrega y un título enorme. ¿Quieres descubrir cómo se renueva una receta sin perder ni una pizca de su sabor original? Te invitamos a acompañarnos en este fabuloso viaje.

Ryza y su pícaro grupo de compañeros



'Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout' llega a nuestro país en versiones para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Windows PC, e inicia una nueva historia dentro de la serie. El hermoso juego de rol sigue las hazañas de la adolescente Ryza, que sueña con escapar de su mundano estilo de vida en la aldea junto a su pandilla de amigos. Un día, mientras exploran una isla prohibida en busca de aventuras, se encuentran con un anciano mago que cambiará sus vidas para siempre. Después de algo de persuasión, el anciano comienza a enseñarle a Ryza los encantadores caminos de la alquimia, lanzándola hacia una aventura que finalmente la llevará a una búsqueda para salvar su ciudad natal de la misteriosa y mortal oscuridad que acecha bajo la superficie.

Aunque no se prescinde de los elementos clásicos predominantes en juegos de rol de la escuela japonesa, la serie Atelier se ha caracterizado por aventuras con una narrativa liviana, centrada en la vida y milagros de un grupo de personajes unidos por la pasión a la alquimia. Históricamente no se han tratado elementos grandiosos y misiones monumentales, pero con esta entrega, en cambio, Gust Studios propone una historia más atractiva y abierta sin dejar de lado las premisas de la serie.

Nuevos elementos para explorar y compartir



Ryza y sus compañeros construirán una base secreta desde la cual dirigir las investigaciones sobre los nuevos e inquietantes enemigos y, sobre todo, para cultivar talentos propios. Como alquimista, tendrás que asegurarte de practicar diligentemente la síntesis entre tus viajes, cuanto mayor sea tu nivel de alquimia, más útiles serán los artículos para futuras aventuras. También se estrena un nuevo sistema de recolección desde el escondite para establecer nuevas tierras que explorar; además de utilizar la Forja para crear nuevas armas para enemigos más duros; y la Duplicación de Artículos para diseñar fácilmente variedad de consumibles para la aventura. Pero no solo encontrarás sistemas renovados mientras emprendes tu viaje con la adolescente Ryza y su pícaro grupo de amigos, sino que también podrás obtener nuevos lugares de reunión especiales para explorar y compartir.

No obstante, el escondite secreto de Ryza no estaría completo si no fuera personalizable. El habitáculo se puede remodelar y personalizar en muchas de sus características, puesto que refleja su personalidad con diversos objetos encontrados por el mundo y llevados de vuelta a la base. Pero lo anterior trasciende lo meramente estético, ya que el equipo verá amentadas sus estadísticas en función de cómo ha sido remodelada su base y éstas se utilizarán de forma estratégica para garantizar útiles aumentos de estadísticas en el campo durante la batalla. No todas estas características estarán disponibles de inmediato: a medida que experimentes más contenidos del argumento del juego se desbloquearán habilidades.

En 'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout' se pueden obtener frascos especiales, que se combinan con otros objetos en el nuevo sistema de síntesis del juego para crear lugares de reunión repletos de materias primas. En función de qué ingredientes se utilizan en el proceso, el entorno puede cambiar drásticamente. Por ejemplo: la Esencia de Plantas puede crear un área forestal; mientras que una Bomba puede dar lugar a un campo volcánico rebosante de lava. Una vez se ha creado el entorno, se incluye una contraseña de cuatro caracteres a la zona, que se puede mostrar y compartir con amigos o en redes sociales, permitiendo que otros exploren directamente la misma área.

Sistemas de combate y síntesis renovados



Fijando la mirada en los sistemas de combate y síntesis todo parece nuevo, ya que la entrega modifica cada aspecto de la jugabilidad. Utilizando un nuevo sistema de tácticas en tiempo real, las batallas ahora progresan incluso mientras se seleccionan las acciones del personaje. Poner en práctica las destrezas, los ataques críticos o utilizar las habilidades fuera del turno mediante la técnica de Acciones Rápidas, agotará nuestros Puntos de Acción. Estos puntos, se comparten entre todos los miembros del equipo, por lo que es extremadamente importante utilizarlos estratégicamente en batalla para obtener ventaja. A medida que el medidor de puntos de acción se llena, los jugadores también aumentarán su nivel en batalla conocido como Nivel Táctico. Cuanto mayor sea el nivel táctico de un equipo, más poderosos ataques podrán utilizar, lo que también les permitirá llevar a cabo combos especiales.

A lo largo de la batalla, los miembros del equipo también podrán realizar Órdenes de Acción a otros miembros. Estas órdenes solicitarán al jugador realizar acciones específicas tales como "ejecutar un ataque físico". Si se sigue la orden, el personaje que la dio realizará un ataque de seguimiento con una habilidad ponderosa y ésta no consumirá nada de los Puntos de Acción; permitiendo utilizarlos a voluntad para efectuar fuertes golpes.

Ryza también estrena nuevos poderes de síntesis. De hecho, 'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout' dispone de una interfaz completamente renovada, que muestra claramente los materiales requeridos y efectos que se pueden añadir a los objetos de un vistazo. Este nuevo "Síntesis de vinculación" cuenta con un número fijo de celdas que se puede desbloquear a través de la ubicación estratégica de objetos, extendiendo resultados diferentes imbuidos en el producto final en función de las ramificaciones de la celda. Las celdas de recetas con cambios especiales también se pueden descubrir desbloqueando nuevas recetas, permitiendo experimentar con diferentes objetos mientras descubres nuevos resultados.

El nuevo proceso "Reconstrucción de objetos" permite que estos objetos creados sean utilizados de nuevo durante la síntesis. Reconstruirlo ofrece la oportunidad de hacerlo más fuerte que su construcción original: cuantas más veces se reconstruya, más potente se volverá. Sin embargo, la reconstrucción de un objeto también hace que la cantidad de destreza requerida aumente, limitando la cantidad de personajes que podrán usarlo. Elegir entre fuerza y la facilidad de uso del objeto resulta ahora vital para planificar las estrategias de batalla.

De este modo el programa de síntesis evolucionado permite comprender mejor los efectos visualmente. Además, el sistema ofrece no solo la posibilidad de desarrollar recetas, sino también la capacidad de utilizar el sistema de creación para recopilar elementos en el campo usando diversas herramientas (diferentes herramientas descubren distintos elementos en el mismo lugar) antes de crear objetos únicos nunca vistos en la serie.

El poder de una atractiva representación visual



No es de extrañar que dado el cuidado que se ha puesto en la entrega, el aspecto visual de 'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout' no podía representar el talón de Aquiles de la producción, y no lo es. El resultado está por encima de las expectativas y los elementos en pantalla han ganado en términos de detalle, texturas, color y nitidez, permitiendo la creación de escenarios encantadores. Independientemente del escenario, ya sea un bosque, un castillo derruido o una populosa ciudad, es imposible no detenerse a explorar los entornos, en parte, porque GUST Studios ha escondido tesoros en casi todos los rincones.

Conclusiones



El anuncio de cambios radicales en una serie asentada hace casi dos décadas infunde un temor irreprimible que hemos aplicado a 'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout'. Superado el escepticismo inicial y una vez que hemos disfrutado de las nuevas mecánicas de la marca, el nuevo juego de GUST Studios se supera en todos los aspectos. Los enormes avances a nivel narrativo, lúdico, artístico y técnico lo convierten en la mejor entrega en muchos años, un punto perfecto para iniciarse a la franquicia que cumple veinte años con la renovación necesaria para continuar mucho tiempo más sobre una fórmula que logrará conquistar desde el corazón del novato al núcleo más duro de los amantes del género.



Título : Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout

: Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout Género : Rol

: Rol Fecha de Lanzamiento : 01/11/2019

: 01/11/2019 Plataforma : PC, PS4, Nintendo Switch

: PC, PS4, Nintendo Switch Desarrolladora : Gust Studio

: Gust Studio Productora : Koei Tecmo

: Koei Tecmo Distribuidora : Koch Media

: Koch Media Multijugador : No

: No Idioma : inglés (textos)

: inglés (textos) Voz : japonés

: japonés PEGI: +12



