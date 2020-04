'Saints Row: The Third Remastered' se anuncia con un explosivo vídeo

Deep Silver ha anunciado oficialmente 'Saints Row: The Third Remastered', una versión revisada y actualizada del juego lanzado originalmente en 2011. El volumen aportará gráficos mejorados y se acompañará de todos los paquetes de contenido extra lanzados para el gamberro título de mundo abierto a partir del 22 de mayo para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Para dar grandilocuencia al anuncio, el editor ha lanzado un vídeo lleno de acción y explosiones, en el cual, además de resaltar la reconstrucción de gráficos y audio, nos recuerda algunas de las extrañas características por las que es conocida la serie, como por ejemplo viajar en un coche acompañado de un tigre.

'Saints Row: The Third Remastered' incluirá rediseños de armas y automóviles, así como nuevas texturas para toda la ciudad de Steelport. En total, se anuncia que habrá más de 4.000 cambios para que el juego se corresponda a la generación actual, incluidas nuevas tecnologías de iluminación.

Contenido tampoco faltará, porque la remasterización aporta los tres paquetes de extras lanzados para el original, lo que garantiza muchas más horas de juego. Además, también se incluirán 30 contenidos descargables rescatados de la versión de 2011.

Si no estás muy puesto sobre la entrega, años después de hacerse con Stilwater, los Saints de Third Street han pasado de ser una pandilla callejera a convertirse en una marca, con zapatillas Saints, bebidas energéticas Saints y Cabezones de Johnny Gat disponibles en las tiendas.

Los Saints son los reyes de Stilwater, pero su escalada en el nivel de estatus no ha pasado desapercibida. El Sindicato, una fraternidad criminal con peones alrededor del mundo, tienen como objetivo a los Saints y exigen un tributo. No hay marcha atrás y la pelea llegará a una nueva ciudad con los escenarios de juego más extravagantes de la serie.