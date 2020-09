Desde 'Final Fantasy XVI' a 'God of War', reunimos todos los juegos presentados para PS5

Durante el jugoso Showcase de PlayStation 5, además de anunciar los precios para los nuevos sistemas de nueva generación de Sony, que recordamos llegarán el próximo 19 de noviembre por 499,99 euros en su edición con disco y por 399 euros en el formato que prescinde del reproductor Blu Ray Ultra HD, la casa de Tokio ha presentado un selecto grupo de juegos que acompañarán a la consola.



Final Fantasy XVI

Para abrir boca, se ha presentado oficialmente 'Final Fantasy XVI', un nuevo juego de la serie principal que se está desarrollando bajo la producción y dirección de Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV, Dragon Quest X) y Hiroshi Takai (Final Fantasy XIV, The Last Remmant). El propio Yoshida ha querido presentar el juego:

"Os escribe Naoki Yoshida, el productor de Final Fantasy XVI (exacto, solo productor). ¿Qué os ha parecido el tráiler? Estas imágenes de los combates y de las escenas cinemáticas en tiempo real no son más que un atisbo de lo que nuestro equipo ha conseguido desde que arrancó el desarrollo de este nuevo juego. Durante este tiempo el equipo que empezó contando con solo unos pocos miembros ha crecido hasta convertirse en una unidad hecha y derecha que continúa puliendo y desarrollando lo que han creado hasta la fecha con el objetivo de proporcionar a los jugadores una experiencia inigualable en cuanto a historia y jugabilidad", el productor se despide prometiendo revelar mucha más información en 2021.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Otro de los platos fuertes de la noche lo ha servido 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales', que presentó su primer vídeo de juego y anunció versión para PS4. Esto significa que será juego de lanzamiento de PS5, pero también debutará en PlayStation 4. Como es habitual, la compra permitirá la actualización gratuita en PS5, es decir, aquellos que lo adquieran en PS4 recibirán la versión gratuita para la versión de próxima generación cuando decidan comprar la nueva consola. La demostración comienza proponiendo parte del arco argumental del título que continúa la historia del juego lanzado en PlayStation 4. El resto del material nos permite comprobar cómo se ha planteado la jugabilidad con una secuencia plagada de acción grabada desde PS5.

Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games también ha reservado un espacio para presentar 'Hogwarts Legacy', un nuevo juego de rol y acción de mundo abierto ambientado en el mundo de Harry Potter. El juego ha sido revelado durante la conferencia PlayStation 5, pero no será exclusivo de la consola de próxima generación de Sony. Se lanzará en 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

Desarrollado por Avalanche, nos invitará a controlar un estudiante del Colegio de Magia y Hechicería mucho tiempo antes de la aparición de Potter con una aventura que le llevará a descubrir una verdad oculta del mundo mágico. 'Hogwarts Legacy' promete una experiencia inmersiva y mágica, ofreciendo a los jugadores la libertad de elegir qué tipo de mago quieren ser.

El texto que acompaña al video de presentación explica que el juego nos permitirá experimentar "una nueva historia ambientada en Hogwarts en el siglo XIX. Tu personaje es un estudiante que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico". Será posible desarrollar las habilidades de cada personaje, dominar diferentes y poderosos hechizos, mejorar las habilidades de combate y seleccionar a los compañeros que nos ayudarán a enfrentarnos a poderosos enemigos.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Los creativos de Fazbear Entertainment han presentado el centro de ocio y diversión familiar más extremo del mundo: 'Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex'. Con tres plantas, es la pizzería más llamativa que el universo haya visto. Y, por supuesto, Freddy y la banda están por allí cerca. 'Five Nights at Freddy's: Security Breach' nos trae el espíritu del desarrollo independiente y lo combina con lo último en tecnología de videojuegos.

Según afirman desde el estudio: "Vamos a llevar la franquicia al siguiente nivel. La tecnología de última generación de PlayStation 5 potencia el miedo y la tensión más allá de lo que habíamos experimentado hasta ahora. Los gráficos con ray tracing en tiempo real mejoran la fidelidad visual y dan vida a los animatrónicos como nunca antes. Sentid cómo os rodea una atmósfera terrorífica con el inmersivo audio 3D de PlayStation 5", explica Andrew Dayton, cofundador de Steel Wool Studios.

Deathloop

'Deathloop' tampoco se ha quedado fuera y por suerte hemos podido comprobar cómo evoluciona la nueva apuesta de los desarrolladores de 'Dishonored', que promete tiroteos intensos, limitaciones de tiempo y mucha cacería. El juego se desarrolla en la isla Black Reef y relata el eterno conflicto entre 2 asesinos extraordinarios. En el juego, se podrán explorar "entornos asombrosos" y niveles diseñados hasta el más mínimo detalle que tienen como objetivo facilitar una experiencia de juego inmersiva que permita afrontar cada situación como se estime oportuna. Se empleará un suculento arsenal de armas que se complementará con habilidades sobrenaturales.

Hay ocho Visionarios responsables de mantener el ciclo en funcionamiento. Ocho personas deben morir para arreglar las cosas y, gracias al ciclo de tiempo, solo tienes un día para eliminarlas antes de que se reinicie. El problema es que estos objetivos están repartidos por toda la isla y solo son accesibles en determinados momentos del día. El bucle temporal que afecta a la isla y hace que se repita el mismo día una y otra vez puede que sea una bendición para la mayoría de los habitantes, quienes solo desean ser jóvenes y vivir para siempre, pero hay un hombre que lo considera una fuente constante de caos. 'Deathloop' se lanzará exclusivamente para PlayStation 5 en el segundo trimestre de 2021.

Resident Evil Village



Capcom también mostró un nuevo tráiler de 'Resident Evil Village', la octava entrega de la saga que se está desarrollando con el motor gráfico RE Engine, responsable de experiencias como 'Resident Evil 7 biohazard', 'Resident Evil 2', 'Resident Evil 3' y 'Devil May Cry 5'. El motor, junto con la tecnología de la próxima generación de consolas, pretende elevar a nuevas cotas la experiencia de terror y supervivencia en 'Village', ya que el título mostrará los gráficos más realistas y aterradores de la serie hasta la fecha. El estreno está previsto en 2021 para PlayStation 5, Xbox Series X y Steam. La acción comienza cuando los jugadores asumen el papel de un Ethan angustiado y destrozado mientras busca descubrir los nuevos y misteriosos horrores que asolan un pueblo antes pacífico.

Demon's Souls

Tampoco podía faltar el remake de 'Demon's Souls', que se vuelve a mostrar para lucir las bondades del remake de Bluepoint, dando cuenta, no solo del trabajo realizado en términos gráficos, sino también en lo que concierne a la jugabilidad. A primera vista, de hecho, parece que el equipo de desarrollo ha realizado cambios importantes, agregando varios tipos de ataques y la capacidad de escalar pequeños obstáculos, lo que sugiere que incluso las áreas de juego pueden tener pequeñas diferencias estructurales. "En Demon's Souls te enviamos al reino de Boletaria, devorado por la niebla, como nunca antes habías visto. Aquí, la muerte no es el final, y el desafío parece insuperable una vez más. Pero las suntuosas vistas y los escalofriantes sonidos de este lúgubre mundo te atraparán por completo."

God of War 2

Que Odin y Thor se vayan preparando porque viene Kratos. Por sorpresa y como broche final, Sony ha anunciado un nuevo 'God of War' para PlayStation 5. La continuación desarrollada por Santa Mónica se encuentra envuelta en el misterio, pero no ha faltado un pequeño anticipo del proyecto. Tan solo son unos segundos, pero lo suficiente para animar a los seguidores de la franquicia. No tenemos fecha de lanzamiento, pero está confirmado para 2021. Sin más preámbulos, disfruta del breve teaser.