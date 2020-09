Struggling, el encanto de lo políticamente incorrecto.

Si no has oído hablar de 'Among us' o 'Fall guys' es porque, quizá, acumules más de 25 años en relación con la fecha impresa en tu carnet de identidad. Pero ya es algo más que una tendencia: los juegos Indie están de moda y no solo eso, han llegado para quedarse. Al igual que los vídeos cortos, que sin presupuesto y solo a base de talento han encandilado a toda una generación de jóvenes, los juegos Indie lo hacen con una nueva sabia de expertos en ocio electrónico, que además suelen cruzar algunos límites con sus atrevidas propuestas de juego.

El gran trabajo de un pequeño equipo

Desde hace mucho tiempo hay en todo el mundo un enorme excedente de desarrolladores y programadores –con talento– que no trabajan en los estudios más punteros, aquellos que disponen de las últimas tecnologías y licencias. En lugar de esto, los destinos de la programación independiente se congregan en equipos de 4 o 5 personas que comparten merienda mientras trabajan en un proyecto que les apasiona: un videojuego.

Actualmente estas asociaciones se repiten una y otra vez: la pasión compensa la falta de presupuesto y los jóvenes desarrolladores pulsan una y otra vez la tecla con la esperanza de que su título los lleve a recalar en lugares más cómodos. No nos vamos a engañar, la mayoría acabará picando teclado para una multinacional y recordando el sector del videojuego como una parte poco productiva de su juventud, pero un 7% u 8% logrará sus metas, y posiblemente un 3%-4% de ellos acumularán fama y fortuna.

En el caso de 'Struggling', se trata de un pequeño equipo de desarrollo canadiense, Chasing Rats Games (no suelen ponerse nombres pomposos como ven), que cumple con lo esperado sin saltarse ni un solo precepto: 3 jóvenes diseñadores que formaron un estudio en 2018 y que buscaban hacer algo "diferente". Y vaya si lo han hecho con su primera obra: se ha llevado premios en todos los certámenes en los que ha participado, aunque ya sabemos que eso no garantiza que vaya a ser un éxito en ventas.

Una horripilante visión irresistible

Podemos imaginar las razones por las cuales estos jóvenes y atrevidos desarrolladores amontonan premios en el salón de su casa por 'Struggling': es un juego original a rabiar –lo que es realmente difícil en el 2020– tiene unas mecánicas divertidas, originales y complicadas, a la par que es un videojuego con un diseño atrevido –que roza lo grotesco–. Todo son buenas palabras hasta que comenzamos a jugar, desde aquí es fácil que se segmente y discrimine al tipo de jugador en dos grupos. Los primeros percibirán el enorme desafío que propone: manejamos un brazo con cada stick del mando –no recomendamos usar teclado y ratón– y el personaje se mueve acoplándose al suelo y literalmente lanzando el siguiente brazo delante para volverse a anclar. En estas condiciones hay que solucionar puzles de dificultad creciente en forma de pantalla, que incluye saltos, pruebas, y desafíos mentales. Como videojuego lo tiene todo menos un diseño coherente, pero es original, atrevido, divertido y en el modo cooperativo dos jugadores, para facilitar el asunto, cada uno maneja un brazo.

El jugador que se encuentre cómodo con los retos de superación exigentes encontrará en 'Struggling' un juego deliciosamente original, visualmente impactante, refrescante y, sobre todo, un reto. Pero lamentablemente también existe otro tipo de jugador: el impaciente, el que ha invertido demasiadas horas a un solo juego, el que no quiere probarse nada a sí mismo sino a los demás en juegos competitivos online, el que siente ansiedad cuando el personaje no hace exactamente lo que quiere, y a ese jugador no le gustará, le parecerá difícil, poco atractivo, y encontrará pegas incluso en los aspectos en los que es más ingenioso y atractivo.

Conclusiones

Como su repulsivo protagonista, 'Struggling' es asquerosamente hermoso, te devuelve una mirada irresistible capaz de ponerte los pelos de punta. Alterna estas elecciones de diseño cuestionables con entrenamiento de mucha calidad. Un tóxico tan atractivo y adictivo como odioso para aquellos que carecen de la suficiente paciencia. Solo hay un camino: lo amas o lo detestas, pero seguro que no te dejará indiferente. Un producto único en su especie.



Struggling - Launch Trailer