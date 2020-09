'Unrailed!', uno de los juegos más divertidos de la temporada

Cuatro jugadores, una línea de ferrocarril para construir y un tren en marcha: esta composición tan minimalista es suficiente para desarrollar uno de los juegos más divertidos en la temporada de Daedalic. 'Unrailed!' demuestra cómo las ideas más simples, bien ejecutadas, proporcionan productos divertidos y asequibles. En sintonía con el resto, la simplicidad es la pieza detonante de una miscelánea que no se llega a dominar hasta alcanzar cierta experiencia trabajando con un equipo coordinado y ágil. Hay mucho que hacer y muy poco tiempo hasta que el tren alcance la estación. Esperemos llegar a tiempo.



Una apuesta decidida por el juego con amigos

El juego surgió de los preceptos de 4 estudiantes durante un trabajo semestral en el Laboratorio de Programación de Videojuegos de la universidad de Zürich. De hecho, el proyecto, inspirado en el ferrocarril, celebra el 200 aniversario de uno de los fundadores de la universidad, un magnate ferroviario. Pero 'Unrailed!' es un juego para compartir y jugar con amigos, ya sea en línea, a pantalla compartida o en modo remote play -un jugador emite su partida y permite unirse hasta otros 3 jugadores má-s.

Está claro que por su naturaleza tiende a compartirse con amigos, pero también se puede disfrutar solo utilizando la inteligencia artificial para dar órdenes a nuestros compañeros y entregarles diversas tareas. El objetivo es simple: los jugadores deben asegurarse que el tren llega a su destino, y para ello deben fabricar y avanzar con la colocación de vías antes de alcanzar el momento fatal y que descarrile. Para ello hay que aplicarse talando árboles y picando piedra para conseguir hierro, fabricar raíles y situarlos. Mientras tanto, no se puede perder el interés por abrir el camino que el tren necesita, apartar los obstáculos, lidiar con los animales que puedan molestar, mantenerse atento a los posibles ladrones e incluso apagar algún que otro fuego que se produzca en el tren.



Una carrera contrarreloj

Un aspecto importante de cara a la vida real del juego es la creación de mundos proceduralmente, por lo que no habrá dos partidas iguales y siempre tendremos escenarios diferentes. Sobre el conjunto, el diseño ofrece un formato divertido y ágil, de hecho, nos costará avanzar de nivel a no ser que planifiquemos bien la partida: es fácil quedarse atascado, dejar bloqueado en el escenario el hacha o el pico, e incluso no llegar a tiempo a cumplir todas las tareas necesarias. En niveles avanzados la complicación será incluso mayor, pero tendremos algunos extras por el camino. Según ganemos fases se pondrán a nuestra disposición nuevos vagones para el tren que nos facilitan el ritmo a la hora de fabricar y acumular más raíles disponibles.

Entre las diversas opciones multijugador, donde todos colaboran, se encuentra el modo Versus, que permite a los jugadores competir entre ellos en una carrera por ver quién construye más rápido. El modo menos atractivo, quizá, sea el modo solitario, aunque la IA del juego funciona bien, el hecho de jugar con amigos multiplica la diversión y lo convierte en una divertida experiencia compartida.

La principal baza de 'Unrailed!' es la tensión que se genera al jugar contrarreloj, aunque se vista de diseños artísticos sencillos, cercanos y familiares con estética Voxel, basada en elementos de construcción geométricos de gran tamaño, no deja de imprimir tensión en cada trayecto. Bajo estos mismos parámetros, el juego es capaz de correr muy fluido en cualquiera de sus plataformas de destino: PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

En definitiva, 'Unrailed!' propone juego con amigos en casi cualquier plataforma y ofrece los mismos resultados en el modo cooperativo y competitivo, aunque eso sí, la experiencia para un jugador puede resultar frustrante por su dificultad. Se basa en una idea tan simple cómo construir la vía de un tren en marcha para llevarlo hasta la estación. Un planteamiento tan sencillo, en realidad, es el núcleo de una experiencia realmente divertida y vertiginosa, todavía más con un grupo de amigos. Al menos hasta que se comiencen a romper amistades cultivadas a lo largo de los años por un tronco olvidado. En resumidas cuentas: una idea muy bien ejecutada que promete incontables horas de diversión y risas en buena compañía.