Desde las oficinas de PlayStation han desvelado el nombre de los juegos que se ofrecerán sin cargo a los miembros del servicio PlayStation Plus en abril: ‘Oddworld Soulstorm’ (PS5), ‘Days Gone’ (PS4), ‘Zombie Army 4: Dead War’ (PS4) y ‘Jade’s Ascension’ (PS4). Los juegos estarán disponibles desde el 6 de abril hasta el 3 de mayo, lo que quiere decir que tan solo quedan unos días para descargar, o reclamar, los títulos ofrecidos en marzo: ‘Final Fantasy VII Remake’ (PS4), ‘Remnant: From the Ashes’ (PS4), ‘Farpoint’ (PSVR) y ‘Maquette’ (PS5).

'OddWorld: Soulstorm'

En exclusiva para PlayStation 5, y en la misma fecha de su lanzamiento, la secuela de la popular serie de plataformas de acción y aventura relata la historia de una huida imposible de un enemigo que empleará todos los medios a su alcance para detener a Abe.

El jugador se pondrá en la piel de Abe, un héroe accidental que ha motivado un alzamiento de forma inesperada y ahora debe liderar a los Mudokons en su lucha por la libertad contra el cártel Magog y el gobierno del planeta. Para ello, habrá que explorar entornos a gran escala para obtener recursos necesarios y superar los múltiples desafíos, fabricar armas con los que combatir a los enemigos, equipar a los Mudokons, resolver rompecabezas y liberar a sus compañeros.

'Days Gone'

En el título de acción-aventura-terror protagonizado por Deacon St. John, el jugador deberá enfrentarse tanto a enjambres de engendros como a humanos causados por los cambios climáticos y el paso del día a la noche para mantener su supervivencia.

'Zombie Army 4: Dead War'

Ambientada en la Europa de los años 40, en la secuela del shooter ‘Zombie Army Trilogy’ la Resistencia ha derrotado a la versión zombi de Hitler y lo ha mandado al infierno. Los muertos han vuelto a alzarse y tienen más hambre que nunca, por lo que el jugador deberá continuar la versión alternativa de la historia y destapar un siniestro plan que llevará a la brigada de supervivientes a recorrer toda Italia e incluso el más allá.

Este mes también se podrá seguir descargando ‘Jade’s Ascension’ como juego adicional de PlayStation Talents. Desarrollado en el Games Camp de Las Palmas, nos sumerge de lleno en la mitología china y nos pone en la piel de unos jóvenes del reino de Mojolonia que deberán enfrentarse a los desafíos del “Ascenso del jade” para mostrar que son dignos sucesores al trono de la dinastía.