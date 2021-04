La plataforma Switch de la compañía japonesa Nintendo completa también el podio de los más vendidos con 'Monster Hunter Rise' (segunda posición) y 'Animal Crossing: New Horizons'. El Top 5 lo coronan dos juegos -y grandes clásicos- de PS4 como son 'Grand Theft Auto V' (cuarta posición) y FIFA 2021. En PlayStation 5 (PS5) el videojuego más exitoso del pasado mes ha sido 'Spider-Man: Miles Morales' seguido de 'Demon's Souls', 'Marvel's Avengers' y 'Assassin's Creed Valhalla', un videojuego que completa el podio de los más vendidos en PS4 y que encabezan los ya reseñados 'GTA V' y 'FIFA 2021'.

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de marzo han sido, por este orden: 'Sonic Generations', 'Sega Mega Drive Ultimate Collection', 'Tomb Raider' y 'Grand Theft Auto: San Andreas'. En XBOX Series, los más vendidos han sido "Assasin's Creed Valhalla", "Little Nightmares II" e "Inmortals: Fenyx Rising"; en XBOX One han sido "Grand Theft Auto V" "FIFA 21" y "NHL 20"; mientras que en XBOX 360 el podio lo conforman "Sonic Generations", "Sega Megadrive Ultimate Collection" y "Sonic & All Star Racing Transformed". A los tres de mayores ventas para Switch -y de todo el panorama de viodejuegos a nivel nacional- para la otra plataforma de Nintendo, la "3DS", los más exitosos del pasado mes han sido "Yo-Kai Watch 2: Psychic Specters", "Pokemon Ultra Moon" y "Pokemon Ultra Sun".

Finalmente, la lista de videojuegos más demandados para PC han sido 'Mafia: Trilogy', 'The Sims 4' y 'Fifa 2021'. Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por "Games Sales Data" (GSD), el panel de referencia a nivel europeo para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).