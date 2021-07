SNK Corporation (Shin Nihon Kikaku) es uno de esos sellos históricos en la dinámica industria de los videojuegos. Corría el año 1973 cuando el exboxeador japonés, Eikichi Kawasaki, fundaba en Kobe la empresa de la que nacieron los populares ‘Fatal Fury’, ‘Art of Fighting’, ‘The King of Fighters’ o ‘Metal Slug’, entre muchos otros éxitos producidos para sistemas arcade y Neo-Geo.

El hecho de que su catálogo se nutre mayoritariamente de títulos de lucha y artes marciales, ha llevado a la idea general de creer erróneamente que SNK ha centrado sus productos dentro de un único género. Pero la realidad es muy diferente y antes de ‘Art of Fighting’ o ‘Samurai Shodown’, el fabricante ya había llamado la atención con un tipo completamente diferente de títulos, que en la mayoría de los casos quedaron relegados al arcade durante mucho tiempo, como, por ejemplo, ‘Fantasy’, ‘Alpha Mission’ o ‘Guerrilla War’ (publicado en Japón como ‘Guevara’).

Para comenzar, la empresa lleva algo de tiempo actualizando y relanzando muchos de sus éxitos clásicos, pero trabajar en este tipo de productos es realmente complicado, especialmente entre los títulos que tan solo cuentan con versión arcade e incluso, en ocasiones, hay que afrontar incluso la desaparición del código fuente. Ahora llevados por la reciente revalorización de muchas de estas joyas del pasado, cuyo objetivo es preservar la herencia de la historia de los videojuegos y poner a disposición de los nuevos usuarios todo lo posible sobre el nacimiento e impulso del medio, parece un momento tan bueno como cualquier otro para repasar los grandes éxitos de una compañía que se acerca a los cincuenta con fuerzas renovadas.

Art of Fighting

‘Art of Fighting’ es el primer juego de lucha de la trilogía de lucha lanzada por SNK en 1992 para Neo Geo. Tiene lugar en un universo ficticio recurrente: la ciudad de South Town, y sirve como precuela de otra franquicia de SNK, ‘Fatal Fury’. Fue el primero de la serie "100 Mega Shock", cartuchos con más de 100 megabit (102 Mega) e introdujo el concepto de barra de energía para movimientos especiales y el uso de zoom dinámico, ambos reutilizados en varios de los juegos de la compañía.

Fatal Fury: King of Fighters

El primer juego de otra de las franquicias más elogiadas dentro del género de lucha. SNK contrató a Takashi Nishiyama, creador del primer juego de la serie ‘Street Fighter’ y le facilitó un hardware mucho mejor con el que trabajar. El resultado se publicó en 1991 bajo el título ‘Fatal Fury: King of Fighters’ y es una producción que ha marcado toda una época con sus tres luchadores jugables (Terry Bogard, Andy Bogard y Joe Higashi), y ocho contrincantes que componen un total de once luchadores. Las influencias del título de Capcom se dejan ver en el estilo de juego y en algunos personajes como Joe Higashi y Adon, que guardan ciertas similitudes con personajes de su contrincante. Los 90 fueron años de dura lucha ente Capcom y SNK.

The King of Fighters

SNK fusionó personajes de varios juegos en un sistema de equipo y tuvo un gran éxito a partir de 1994, inaugurando su franquicia más conocida. ‘The King of Fighters’ es un juego de lucha lanzado por SNK para Neo-Geo en 1994. Al abrir la serie, mezcla personajes originales y títulos famosos como ‘Fatal Fury’ y ‘Art of Fighting’, y otros menos reconocidos como ‘Ikari Warriors’ y ‘Psycho Soldier’. Después de la versión arcade (MVS), se lanzó para Neo-Geo AES, Neo Geo CD y en el remake Re-Bout, para PlayStation 2 y Xbox.

Actualmente la franquicia encara el estreno de su decimoquinta entrega, que verá la luz en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, así como en la generación anterior representada por PS4. Por lo tanto, el nuevo capítulo será uno de los primeros juegos de lucha en la actual generación, además de marcar el regreso de la serie a Xbox, ya que el capítulo anterior, ‘The King of Fighters XIV’, fue, de hecho, exclusivo para PS4 en consola.

Samurai Shodown

También conocido como ‘Samurai Spirits’ se considera uno de los primeros títulos de lucha en priorizar personajes con el uso de armas. Lanzado en 1993 para Neo-Geo en versiones arcade y consola, su éxito derivó en la producción de ediciones y secuelas, confirmándose entrega a entrega como una de las franquicias más reconocidas de la empresa. En términos de conexión con ‘The King of Fighters’, la serie no guarda demasiada relación, ya que la trama se desarrolla en una era anterior. Sin embargo, algunos personajes como Nakoruru han realizado apariciones especiales en algunas adaptaciones de ‘KOF’, principalmente en versiones portátiles.

A día de hoy, SNK ha actualizado todo lo relativo a ‘Samurai Shodown’ con una versión que está disponible en PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X|S en modo retrocompatible. No obstante, los propietarios de Xbox Series X/S tienen garantizada la ejecución del juego a 120 cuadros por segundo. Además, los usuarios de la anterior versión pueden jugarlo en Series sin ningún coste adicional gracias al programa Smart Delivery. Los contenidos descargables adquiridos también serán transferibles.

Neo Geo Arcade Stick Pro

Muchos de estos juegos y sus diferentes episodios se concentran en una plataforma que, como su propio nombre indica, es un controlador arcade que en su interior esconde un sistema de entretenimiento con 20 juegos preinstalados. Es compatible con Neo Geo Mini e incluye dos modos para usar el hardware: como consola independiente o como joystick para PC y SNK Neo Geo Mini. Se puede conectar a un PC o directamente al televisor, en este caso con acceso inmediato a veinte clásicos precargados. Son los siguientes: The King of Fighters ‘95; The King of Fighters ‘97; The King of Fighters ‘98; The King of Fighters ‘99; The King of Fighters 2000; The King of Fighters 2002; Fatal Fury Special; Fatal Fury 3 Garou: Mark of the Wolves; Samurai Shodown II; Samurai Shodown III; Samurai Shodown IV; Samurai Shodown V SPECIAL; Art of Fighting; World Heroes 2; World Heroes 2 JET; World Heroes PERFECT; Ninja Master’s; The last Blade 2 y por último Kizuna Encounter.