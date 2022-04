Buenas noticias para los amantes de las aventuras 2D, ya que ‘Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread’, el título desarrollado por Allods Team Arcade, ya se encuentra disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series X|S. Con un peculiar tono irónico, una historia profunda y extensa, y un elenco de personajes únicos, el título cuenta la historia de un grupo de cuatro agentes especiales provenientes de todo el mundo que se unen para derrotar a un genio malvado, el Dr. Cread.

Cuando una misión aparentemente rutinaria se convierte en una carrera desesperada para evitar el día del juicio final, los héroes deberán trabajar en conjunto no sólo para salvar el mundo, sino también para salvaguardar el patrimonio de una isla paradisíaca. Para llevar a cabo dicha acción, los jugadores podrán tomar el control de cuatro héroes diferentes, que pueden intercambiarse en cualquier momento para superar los diferentes retos del camino. Como es habitual cada protagonista cuenta con habilidades especiales y artilugios propios que permitirán acceder a nuevas zonas de la isla. Así, podremos hacer uso del lanzagranadas de Jeff, alcanzar nuevas zonas con el gancho de Shura, destruir enemigos fuertemente blindados y escenarios con el brazo robótico de Galahad, o teletransportarnos con el chakram de Vortex. ‘Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread’ cuenta con una fuerte influencia en el diseño de niveles de títulos clásicos del género Metroidvania, en los que los jugadores podrán explorar una variedad de niveles interconectados y volver para descubrir nuevas zonas inaccesibles en un primer momento. Biomas y regiones únicas, como aldeas en las copas de los árboles, instalaciones carcelarias en acantilados, bases de operaciones en volcanes y antiguos templos llenos de secretos, son algunos de los escenarios que estarán disponibles en esta interesante aventura. No olvides echar un vistazo al tráiler de lanzamiento.