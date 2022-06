Tras la actualización del primer título lanzado en 2020, ‘Destroy All Humans! 2: Reprobed’ confirma lanzamiento para el 30 de agosto en PC y consolas de última generación. El nuevo videojuego también es una adaptación del segundo éxito de la franquicia publicado en 2006 para PS2/Xbox y con base al anterior proyecto, ‘Reprobed’ también se ha desarrollado desde cero con tecnologías actuales. Si no has encontrado menciones del juego de THQ Nordic para las consolas de anterior generación, es porque realmente no van a recibirlo.

. Solo para ordenador y la actual generación de consolas Desde la desarrolladora se expone con claridad que la entrega tiene como objetivo ofrecer un mundo más grande y detallado sin sacrificar ningún elemento para promediarse con la generación anterior. "Fue una decisión difícil para todos", dice uno de los directores del juego, Stefan Schmitz del estudio Black Forest, responsable del desarrollo en THQ Nordic. El mismo asegura que es mejor "dejar la vieja generación, avanzar en la optimización de tiempo y dar al equipo ese tiempo para hacer un mundo más grande y una mejor experiencia de combate". En todo caso, ‘Destroy All Humans! 2 Reprobed’ mantendrá los aspectos narrativos principales del juego original de 2006, que nos sitúa en la década de 1960. La KGB destruye la nave nodriza de Crypto y este busca venganza arrasando lugares como Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, Japón e incluso su rabia desmedida llegará a la luna. Resulta que THQ Nordic está reelaborando completamente el juego, utilizando Unreal Engine 4 y añadiendo nuevas funciones. Potencia alienígena “Muestra a estos hippies quién manda usando armas clásicas y nuevas tecnologías, como las Lluvias de meteoritos; explora la Tierra de los años 60 y descarga tu nave espacial sobre todas sus ciudades; defiéndete de aquellos que quieren obstaculizar tu misión; aspira humanos de diferentes países y conviértelos en cócteles de ADN para aumentar tus habilidades; invita a tus amigos a jugar y disfruta de la historia en cooperativo a pantalla dividida”, anima el texto que acompaña el vídeo donde se anuncia la fecha de lanzamiento que te invitamos a ver a continuación