Cuando por primera vez apareció en PC ‘Bright Memory: Infinite’, llamó poderosamente la atención, especialmente porque el videojuego estaba desarrollado por una sola persona. Ahora la obra ha confirmado que está de camino a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch con un lanzamiento previsto el 21 de julio para las citadas plataformas.

Para los propietarios de Xbox Series X|S llegará con cinco apariencias de armas exclusivas de forma gratuita. En las consolas más potentes de Microsoft y Sony, el juego se ejecutará a 4K y 60fps con Ray-Tracing con el modo “Calidad” activado y podrán ejecutarlo a 120fps FPS en modo de “Rendimiento”. Por otra parte, Xbox Series S ofrecerá 1440p y 60fps en el juego.

Desde la desarrolladora se confirma, además, que los jugadores que hayan adquirido previamente el título para Xbox One pagarán menos por el nuevo ‘Bright Memory’. Según parece, hará uso de los gatillos adaptativos de PS5 y en Nintendo Switch será posible usar el control de movimiento gracias al giroscopio. En la consola híbrida de Nintendo, el juego se ejecutará de forma nativa con una adaptación completa mirando las características de la consola.

"En Bright Memory: Infinite, quería concentrarme en agregar contenido para garantizar que los jugadores tuvieran una experiencia más satisfactoria. Como resultado, el desarrollo ha durado tres veces más que en Bright Memory. Este proceso me permitió aprender a crear un juego sólido mientras lidiaba con limitaciones de tiempo y dinero. Pasé mucho tiempo pensando en formas de maximizar las tecnologías y los recursos que tenía a mi disposición para brindar una experiencia inolvidable a través del juego. De esta manera, Infinite representa el pináculo del crecimiento de FYQD Studio. Por último, me gustaría expresar mi gratitud a todos mis socios y aquellos que me han brindado soporte técnico", explica la nota publicada por el estudio.

En la parcela lúdica, ‘Bright Memory’ combina elementos de disparos en primera persona con combate cuerpo a cuerpo que se respalda con un universo futurista y distópico donde el jugador controla a Shelia, agente de la SRO (Organización de Investigación de Ciencias Supernaturales), un organismo que emplea sus recursos en la búsqueda de artefactos mágicos. Dispuesta a investigar a una organización sospechosa de haber encontrado un elixir capaz de revivir a los muertos, la agente utilizará armas de fuego, espadas afiladas y un gancho, en luchas intensas, estratégicas y visualmente increíbles para lograr sus objetivos. El anuncio se acompaña del obligatorio tráiler inédito, donde se puede observar algo de jugabilidad y sus principales mecánicas.