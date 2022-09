Si por un casual no lo sabías y eres seguidor de 'The Walking Dead', seguro que agradecerás descubrir que hay un videojuego, (casi) nuevo de la franquicia: “una experiencia interactiva masiva” disponible en Facebook llamada 'The Walking Dead: Last Mile' (TWD:LM), que además es completamente gratis a través de Facebook Gaming y no depende ni de descargas e instalaciones. El título ya lleva algún tiempo circulando y está comenzando a postularse como tendencia tanto por su formato, como por la innovadora experiencia que propone.

Desarrollado por Genvid en colaboración con Skybound Entertainment, en 'The Walking Dead: Last Mile' son los propios jugadores quienes deciden el curso de la historia. Gracias a una serie de emisiones en directo interactivas presentadas por las actrices Yvette Nicole Brown y Felicia Day, cada día se desvela una nueva parte de la historia para que los seguidores ayuden a tomar decisiones cruciales que servirán para dar forma al universo de 'The Walking Dead'. "'The Walking Dead: Last Mile' es una nueva expansión audaz y emocionante para TWD", comentaba Robert Kirkman, presidente de Skybound Entertainment y creador de la franquicia. Aquí a lo largo de la historia, los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles con graves consecuencias. Por primera vez, los fans tomarán esas decisiones juntos, como comunidad. Los resultados no solo cambiarán el destino de esos personajes, sino también su futuro en la franquicia". The Walking Dead: Last Mile - Launch Trailer La primera experiencia de entretenimiento en directo a través de Facebook El primer acto, que se estrenó el pasado mes de julio de manera oficial, dio inicio al viaje en el que los espectadores han comenzado a configurar la historia y ayudado a decidir el destino de los supervivientes. La aventura se compondrá de tres "Actos" de cuatro semanas de duración cada uno, que se emitirán consecutivamente hasta mediados de noviembre, lo que supone una de las historias más grandiosas dentro del universo de 'The Walking Dead'. El Instant Game proporciona acceso continuo al mundo y sus habitantes, lo que permite a los espectadores crear su propio superviviente, ganar puntos de influencia a través de minijuegos y actividades, y luego ofertar esos puntos en decisiones grandes y pequeñas, influyendo en la historia a medida que sucede. Esta semana ha dado comienzo el segundo acto y, según parece, la relación entre la Planta y la Aldea está más tensa que nunca. En la Planta, un gas invisible mortal creó múltiples problemas, mientras que, en la Aldea, el dolor de Marlena y la actitud agria de Remi sembraron semillas de duda. Abe decidió organizar un potlatch para unir a los dos grupos, pero no tuvo el efecto deseado. Ahora, los aldeanos están sufriendo una misteriosa enfermedad, y algunos trabajadores críticos de la planta han sido secuestrados. A medida el invierno desciende sobre Prosper Landing, las cosas se vuelven terribles para ambos grupos mientras se preparan para el final del invierno, cuando la manada de caminantes congelados, recientemente descubierta, se descongelarán para lidiar con el último desafío: los caminantes de agua salada que salen de la bahía. En el pueblo, Doc busca una cura para la enfermedad desconocida, Remi sufre un revés y un ladrón amenaza la salud y la seguridad. En la Planta, Tara lidera la carga para rescatar a los Trabajadores secuestrados, mientras luchan en conjunto por mantener la moral frente a la fatiga. El hambre, la enfermedad y la muerte hacen que reparar Glacier Point sea aún menos probable. Novedades y revisiones Según parece, 'TWD:LM' también ha recibido una serie de mejoras y características inéditas para este Segundo Acto, entre las que se incluye un modo 'Supervivencia', en el que puedes participar en la recolección de más recompensas, siempre con la “amenaza de muerte” al lanzar objetivos aleatorios y condiciones de la misión. Eso sí, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa. Tampoco podemos dejar de mencionar el estreno de dos nuevos minijuegos, “Clasificación de Armas” y “Fabricación de Armas”. En el mismo sentido, con "Mi Impacto", se inaugura un nuevo sistema de pujas y ahora los jugadores pueden ver cómo su oferta afecta al resultado de la historia. Por último, se añade al formato una nueva cronología, donde puedes comprobar de primera mano cómo las elecciones que has tomado afectan la narrativa a lo largo de todo el MILE (Massively Interactive Live Event). Te dejamos con el pertinente tráiler del videojuego, donde también se explica todo a las mil maravillas.