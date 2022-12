Una temporada más, la vertiente online del título identitario de Rockstar Games recibe una nueva y alucinante actualización: ‘Los Santos Drug Wars’. Rompiendo moldes y perpetuando un sistema de juego que se ha convertido en uno de los estandartes hace ya dos generaciones, el capítulo inicial de esta extensa historia dividida en dos partes nos lleva en esta ocasión hasta el icónico condado de Blaine para acompañar a Dax y su variopinto grupo de inadaptados, con nuevos vehículos y misiones, mejoras de la experiencia, un nuevo negocio empresarial y otras muchas gamberradas navideñas y eventos que se estrenarán durante las próximas semanas.

Nuevo negocio con interesantes misiones

Dax es un hombre de negocios, un delincuente violento con grandes esperanzas de hacerse rico y llegar a lo más alto de la pirámide criminal del sur de San Andreas. Para su grupo, los Fooligans, es un héroe, un mesías narcótico dispuesto a ir hasta el final por la causa. Aquí comienza ‘Primera dosis’, una aventura que incluye seis misiones nuevas y nos permitirá hacernos con el equipo necesario para desbloquear el laboratorio de ácido en la parte trasera del nuevo MTL Brickade 6x6 para dejar huella en el comercio de psicodélicos de Los Santos.

Con la ayuda de nuestra tropa, una nueva base de operaciones y la tienda friki, habrá que enfrentarse a otros adversarios y bandas rivales para adueñarnos del comercio de sustancias ilegales. Para fabricar y vender producto necesitaremos suministros, de modo que probablemente requiera ensuciarnos las manos recuperando vertidos de Laboratorios Humane, robar cereal y productos químicos volátiles o, simplemente, consiguiéndolos por la fuerza.

El Brickade 6x6 puede parecer un bloque de hormigón sobre ruedas, pero si lo almacenas en la tienda friki, podrás personalizarlo y modificarlo a tu antojo. Tunea el motor, blindaje, frenos y muchos detalles más para transformar el negocio móvil en una fuerza imparable en carretera.

Date una vuelta

Las cosas han cambiado mucho durante la estancia de Dax en prisión, hay todo tipo de bandas ocupando los mercados que los Fooligans solían controlar. Ayúdale a aparecer en la lista de sujetos en observación del FIB por actividades que incluyen llevar a cabo labores de interferencia y sabotaje de negocios rivales envenenando cultivos, colocar bombas detonadas a distancia y otros planes. Cuando te unas a la tropa y conozcas al líder, solicita misiones que ofrecerán el doble de GTA$ y RP durante toda la semana.

Se estrenan nuevos vehículos: el supercoche Entity MT, ya disponible en Legendary Motorsport y Luxury Autos; el deportivo Annis 300R, disponible hasta el 28 de diciembre; el Declasse Tulip M-100de dos puertas en San Andreas Super Autos y las autocaravanas Zirconium Journey II y BF Surfer personalizada que podrás encontrar en Southern San Andreas Super Autos. Además de todos estos vehículos, dentro de ‘Los Santos Drug Wars’ podrás encontrar una docena de nuevos bólidos que irán saliendo a la venta durante las próximas semanas y meses.

Mejoras de la experiencia

La actualización también añade pagos incrementados en misiones de venta de contrabando como parte del continuo equilibrio de la economía, así como una serie de mejoras basadas en los comentarios de los jugadores, como poder iniciar misiones de venta de negocios desde el Benefactor Terrorbyte en sesiones de todo tipo, llevar a cabo misiones de la historia del casino de Agatha en solitario y mucho más.

Los jugadores que quieran mantener la lista de contactos de su iFruit bajo control y acceder a favoritos más rápido, ahora pueden elegir los nombres que quieran mostrar/ocultar desde el menú Interacción con solo elegir Inventario y luego Contactos favoritos.

Además de todas estas novedades, ‘Los Santos Drug Wars’ continuará durante las próximas semanas y meses ofreciendo nuevos vehículos, eventos y novedades jugables. El pistoletazo de salida dará comienzo la próxima semana con nuevos encuentros y coleccionables festivos. A principios del año que viene, Downtown Cab Co. buscará nuevos conductores, un arsenal móvil ofrecerá artículos exclusivos, y mucho más.

Las novedades no finalizan aquí, ya que gracias al éxito colectivo de los jugadores que se han reunido para robar más de 4 billones de GTA$ durante el desafío de golpes de este año, entre el 16 y el 18 de diciembre la desarrolladora obsequiará a todos los usuarios de ‘GTA Online’ con el vehículo Declasse Tahoma Coupe. Si quieres más, no olvides girar la Ruleta de la Fortuna en The Diamond Casino & Resort y, si tienes mucha suerte, te llevarás las llaves de la nueva autocaravana Zirconium Journey II del podio.

Por último, ‘Los Santos Drug Wars’ traerá ventajas exclusivas para los miembros de GTA+ que ayudarán a poner en funcionamiento su operación de fabricación psicodélica, incluyendo la mejora del laboratorio para el nuevo MTL Brickade 6x6 al completar Primera dosis: Fuera de control y obteniendo el equipo necesario de laboratorio, además del Buckingham Alpha-Z1, Hangar del Aeropuerto de LS A17 o traslado allí sin coste adicional, Ropa festiva gratis, así como numerosos descuentos en todas las mejoras de blindaje.