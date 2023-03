Desde el debut de la serie “Secret” la franquicia ‘Atelier’ atraviesa uno de sus mejores momentos históricos. Gracias a la positiva recepción tanto a nivel de crítica como en relación a sus ventas, con la entrega original estrenada en 2019 los desarrolladores de Gust Studios acumularon suficiente fuerza como para reclamar a Koei Tecmo algunos elementos necesarios para continuar con el éxito de este proyecto en tres partes: algo de espacio creativo, un presupuesto aparentemente más alto y un ciclo de desarrollo más largo para ‘Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy’, cuya publicación en 2020 no solo se tradujo en uno de los juegos más destacados de ‘Atelier’ hasta la fecha, sino también en uno de los mejores ejemplares JRPG de ese año.

Más presupuesto y tiempo para desarrollar

Como era de esperar, ‘Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key’ para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, y PC, es una continuación directa que recoge y depura muchas características de aventuras anteriores, incluido ‘Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout’. Sin embargo, la incorporación y pulido de estos elementos no se limita a la subserie, ya que ‘Atelier Ryza 3’ también recupera piezas y elementos de ‘Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream’ de 2022. En conjunto, su base jugable se segmenta entre luchar contra enemigos, recolectar materiales y realizar la alquimia por la que es famosa la serie, que ahora entrega al jugador el mundo más grande, divertido y sólido que se puede encontrar dentro del nutrido catálogo de la franquicia, en el cual Ryza y sus amigos, una vez más, se encuentran de regreso en su hogar en la isla Kurken, donde se han desencadenado unos extraños eventos.

Alchemist of the End & the Secret Key

‘Atelier Ryza 3’ tiene lugar solo un año después de los eventos del juego anterior. En él seguimos las peripecias de nuestra alquimista favorita y a sus amigos en la tercera aventura de verano, cuando se disponen a investigar un grupo de misteriosas islas que han aparecido de repente, afectando negativamente a la estabilidad de su ciudad natal, la isla de Kurken. Mientras trabaja para resolver los misterios que guardan las nuevas islas, Ryza se dispone a pedir a Empel y Lila que le ayuden en su investigación, pero cuando llega a la aldea de Faurre, donde al parecer se encuentran, descubre que sus viejos amigos están cautivos.

Mientras se apresura a salvarlos, otra cara conocida aparece en escena: Patricia, como siempre con su habilidad con la espada. Una vez que Ryza y Patricia liberan a Empel y Lila, los tres personajes pueden añadirse al grupo y trabajar juntos para descubrir la verdad que se esconde tras esta nueva amenaza para la isla.

Misiones aleatorias y base de aventuras

Como base, la entrega que cierra esta trilogía nos invita a investigar un extraño grupo de islas y explorar varias regiones mientras se desentraña una misteriosa amenaza para su ciudad natal. A lo largo de la aventura, recogerán y afrontarán misiones generadas aleatoriamente, pero también se encontrarán con un nuevo tipo de misiones, las “World Quests”. Al completarlas, -cada una específica de las regiones por las que viajan- se descubren muchos elementos de estos territorios, pero cuidado, porque cumplimentar una de ellas puede provocar cambios en el campo y otras zonas.

A medida que se exploran las regiones, también descubrirás hogueras repartidas por las áreas donde su grupo podrá descansar, cambiando la hora del día y, por tanto, los enemigos cercanos, además de cocinar para Riza y sus amigos. En relación a esta faceta, el nuevo sistema de cocina permite obtener recetas completando misiones, lo que ayuda a mejorar al grupo de diversas formas, al tiempo que abre un nuevo nivel de estrategia a la hora de enfrentarse a enemigos fuertes.

Además de formar hogueras, también podemos construir nuestro propio Atelier en cada región que nos servirá de base para la aventura. El Atelier ofrece varios efectos dependiendo del estilo de construcción, ya que se puede elegir entre tres tipos de estructuras distintas: la base de investigación, que resulta beneficiosa para las labores de exploración, la granja para la recolección y el laboratorio para la síntesis.

Batallas tácticas en tiempo real

Entre las conocidas funciones de construcción y cocina ‘Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key’ cuenta con divertidas batallas tácticas en tiempo real con efectos y presentación muy mejorados respecto a los títulos anteriores de la serie. En la misma línea, un nuevo sistema de transición entre batallas y el uso de llaves, también producen una experiencia más fluida. Su utilización fortalece a un personaje durante un determinado período de tiempo, a la vez que reduce el tiempo de espera de todas las acciones a cero, permitiendo usar habilidades y ataques de forma continua.

En esta ocasión se pueden seleccionar hasta 5 miembros de batalla entre los 11 del grupo y luchar juntos como un solo equipo. Tres miembros se sitúan al frente y dos en la retaguardia, y se pueden utilizar e intercambiar varias habilidades. Del mismo modo algunas potentes peanas se activan en respuesta a las órdenes de acción de los amigos, mientras que las llaves pueden equiparse y utilizarse en las batallas para ayudar a aplastar a los enemigos más duros.

Sistema de síntesis evolucionado

Las llaves también pueden utilizarse durante el sistema de síntesis evolucionado del juego para ayudar a Ryza a crear objetos más poderosos que nunca. Al introducir materiales en un anillo, no solo se puede mejorar la calidad del objeto, sino también aumentar el número de creaciones. Gracias a la nueva habilidad “Link Morph”, también se pueden añadir ciertos efectos a los objetos que antes no se podían, mientras que algunos cuentan con un “rasgo superior”, que permite crear objetos aún más fuertes. Gracias a todas estas nuevas características, Ryza puede crear artículos extremadamente especializados.

Superioridad técnica

‘Atelier Ryza 3’ ha mejorado su faceta técnica y tanto los escarnios como los modelos de personajes, no solo se ven detallados y expresivos, sino que el mundo en sí también parece haber recibido mucha atención. Otro elemento que se ha cuidado al extremo es la dirección escénica y el trabajo con la cámara. Una vez más, cada escenario ofrece la sensación de realizado a mano, utilizando los ángulos correctos en los momentos adecuados. En línea con esto, los juegos de la franquicia son conocidos por sus masivas bandas sonoras y su diversa variedad de temas, que transcurren desde tranquilas partituras hasta su pegadiza música de batalla. Por supuesto, el estilo característico de Hayato Asano se percibe con nitidez durante los temas de batalla, mientras el resto de composiciones y reconocibles efectos transcurren en los mismos términos.

Conclusiones

‘Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key’ se perfila como uno de los mejores episodios de la encantadora serie JRPG. La alquimia, el combate y los aspectos técnicos han mejorado con respecto al ya maravilloso juego anterior, y el ritmo del juego es simplemente increíble. El refinado sistema defensivo funciona bastante bien, y la sinergia entre todos los sistemas y mecánicas es fluida e intuitiva. Sin duda, la entrega culmina por todo lo alto un arco muy celebrado por los amantes de los videojuegos de rol.