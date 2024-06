Level Infinite, Tencent y sus estudios asociados presentan novedades para los próximos meses

Tras un estupendo fin de semana cargado de novedades en el sector del ocio interactivo, Level Infinite y los estudios asociados de Tencent han presentado novedades con los lanzamientos que se llevarán a cabo durante los próximos meses, con importantes entregas como: ‘Honor of Kings’, de TiMi Studios; ‘Dune: Awakening’, de Funcom o ‘Stampede: Racing Royale’, de Secret Mode entre otros.

Multitud de novedades

Arrancamos con ‘Aloft’, el videojuego multijugador cooperativo sandbox de supervivencia situado en un mundo lleno de islas flotantes. Durante el evento, el equipo ha estrenado un nuevo tráiler para el videojuego y una demo para 8 jugadores en modo cooperativo, la cual han confirmado que estará disponible tan solo hasta el próximo 17 de junio en Steam. Llegará a finales de este año.

Aloft Multiplayer Demo Trailer

La acción continúa con ‘Critter Café’, de Sumo Newcastle, un acogedor simulador de locales comerciales en el que lo jugadores deberán explorar mundos llenos de puzles, portales, y lo más importante, adorables criaturas. La entrega fue anunciada durante el Wholesome Direct, y aquí los jugadores deberán rescatar criaturas perdidas alrededor del mundo, antes de llevarlos de vuelta a sus cafés completamente personalizables para interactuar con clientes.

Carreras sangrientas

Seguimos con ‘DEATHSPRINT 66’, un título situado en un entorno distópico que combina el ritmo de acción rápido de las carreras y las consecuencias sangrientas de recorrer pistas letales llenas de obstáculos. Para hacerte una idea de la entrega, puedes echar un vistazo al nuevo tráiler que Sumo Newcastle y Secret Mode han lanzado durante el evento.

Deathsprint 66 trailer - PC Gaming Show 2024

‘Dune: Awakening’ tampoco ha querido perderse el SGF Show. El juego, que combina la creatividad de los juegos de supervivencia sandbox con la interacción social de un juego multijugador persistente, ha lanzado un nuevo tráiler centrándose en la línea temporal alternativa que propone el videojuego.

Por su parte el MOBA de móviles más jugado del mundo ‘Honor of Kings’ estrenó un nuevo tráiler con motivo de celebración de su lanzamiento global el 20 de junio. La entrega, estrena intensos combates 5 vs 5 jugadores combinando una jugabilidad competitiva de gran calidad. No paramos ahora a echar un vistazo a ‘Parcel Corps’, una aventura de alto octonaje del estudio de desarrollo Billy Goat Entertainment. La entrega nos pondrá en la piel de mensajeros que utilizan la bicicleta para hacer sus repartos. Se estrenará el próximo 3 de septiembre de 2024 en PC, PS5, y Xbox Series X|S, pero recuerda, ya se puede probar el juego ahora mismo con la demo estrenada en Steam.

Parcel Corps - Release Date Trailer - Future Games Show 2024

El arte de la guerra

Seguimos con ‘Path of Exile 2’, que trae a los jugadores de vuelta al oscuro mundo de Wraeclast para buscar poner fin a la corrupción que se está extendiendo sin freno. Durante los Play Days, su desarrollador Grinding Gear Games ha aprovechado para mostrar como el manejo de sus combates, llenos de acción, ha sido mejorado gracias a dos los joysticks analógicos de los mandos.

Path of Exile 2 - Console Announcement Trailer

Finalizamos con ‘Stampede: Racing Royale’, de Sumo Leamington, un juego que ofrece la clásica acción del karting, mezclado con el género battle royale, en circuitos descabelladamente originales y contra otros 59 oponentes. En este título los jugadores compiten en estadios repletos de potenciadores para alzarse con la victoria. Se espera que el juego llegue a su acceso anticipado en 2024.