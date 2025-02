Primeras impresiones del RPG de mundo abierto 'Game of Thrones: Kingsroad'

Tan solo hace unas horas Netmarble publicó la demo gratuita de 'Game of Thrones: Kingsroad', el séptimo intento (si no llevamos mal las cuentas) de adaptar al sector del videojuego una de las series para televisión más reconocidas de la historia. Del resto de tentativas para llevar la famosa ficción al plano del entorno interactivo podemos destacar 'Regins: Game of Thrones', una producción netamente estratégica, además de las versiones 'noveladas' de Telltale que ofreció varias entregas recorriendo su historia con su tradicional modo de juego basado en cinemáticas.

Vente a Poniente

A primera vista parece que Netmarble está construyendo un videojuego mucho más destinado a la acción, más cercano a 'Elden Ring', ya que ofrece un enorme mundo abierto (Poniente) con enormes áreas por explorar. Guarda muchos paralelismos con el juego de FromSoftware: mundo abierto enorme, posibilidad de desplazarse automáticamente para evitar largos viajes a caballo, multitud de armas y equipamiento a disposición del jugador, además de numerosos componentes de juegos de rol; nos permitirá aprender a producir diferentes materiales, mejorarlos y aumentar las habilidades de nuestro personaje. También podemos aceptar misiones principales, secundarias, diarias, así como desafíos que lanza el propio juego. 'Kingsroad' es un videojuego basado en la acción, pero sin dejar de lado numerosas escenas cinemáticas, conversaciones, y la tradicional selección de diálogos. Pese a ser un título que se lanzará para dispositivos móviles, es inmenso, y extraordinariamente bien detallado.

'Game of Thrones: Kingsroad' - Steam Demo Trailer

La entrega ofrece una historia alternativa a la oficial de los libros o la serie para televisión. Su historia está ligada a un personaje de una pequeña casa noble del Norte, la casa Tyre. Su misión principal, eso sí, será parecida a la de la serie, con la que comparte una parte de su argumento, ya que arranca al comienzo de su cuarta temporada. De hecho, desde el comienzo tendremos relación con varios personajes de la serie, como Jon Nieve o Samwell Tarly y otros menos conocidos, como los nobles de la casa Umber, o más conocidos, como la noble casa de los Bolton, en Invernalia. El juego está constantemente salpicado por la serie original, no en vano el título está licenciado por Warner Bros y HBO.

Pero esta historia no recorre la historia oficial, sino que nos ofrecerá conocer Poniente al completo, descubriendo el resto de reinos y casas en un juego que promete cientos de horas de entretenimiento. Nuestro objetivo, compartido con el de Jon Nieve, es convencer al resto de Poniente de la amenaza de los Caminantes Blancos y prepararlos para su futura invasión. Y por supuesto, nos encontraremos con la misma incredulidad de sus contemporáneos, por lo que tendremos que llevar a cabo acuerdos y misiones para atraer el favor de nuestros aliados.

La casa Tyre

En cuanto a la historia, 'Kingsroad' desvela poco a poco su argumento, siendo uno de los pocos juegos que nos mantendrá atentos a las conversaciones, personajes y a sus interacciones. En ese sentido, ya consigue más que el 90% de las opciones de corte similar, en la que estás escenas carecen de interés. Además, el sistema de combate es ágil y divertido; muy sencillo al comienzo, pero con un nivel de dificultad que se siente más y más complejo a medida que avanzamos en la aventura. Nos obligará a estar permanentemente atentos a mejorar nuestras habilidades, armas, potenciar nuestros ataques y un largo etcétera de posibilidades. Los desplazamientos a través de los reinos de Poniente son ágiles: tenemos un caballo que nos trasladará relativamente rápido, por lo que los viajes no se harán largos. La mejor parte es que una vez descubierta una zona y activada su señal, podremos teletransportarnos para hacer más rápidos los desplazamientos. Y será necesario, ya que Poniente es un territorio inmenso que nos costará muchas horas desbloquear por completo.

'Game of Thrones: Kingsroad' es un RPG de mundo abierto y multijugador. Pero, aunque en esta demo no hemos tenido la oportunidad de acceder a la vertiente online, sí hemos podido comprobar que hay numerosos elementos RPG incluso a la hora de mejorar nuestro asentamiento, ya que hay cientos de elementos posibles. Netmarble está construyendo un juego que evoca la popular serie mientras pretende que los jugadores participen de forma activa y consciente en este bien llamado “Juego de Tronos”.

Una gran producción

Con 'Kingsroad', Netmarble pretende atraer la atención de los seguidores del rol multijugador de mundo abierto y de los amantes de la serie, con una gran producción que mezcla elementos de un buen juego para un único usuario y las preferencias asiáticas por los RPG del mismo corte. Esta configuración de elementos (probablemente) extenderá la vida del título algunos años, ya que ofrece misiones diarias, recompensas constantes y algunos clichés. La inmensa cantidad de opciones pueden en un primer momento abrumar al jugador, pero lo cierto es que su aprendizaje es gradual y la capacidad de decisión no es tan amplia como para agobiar al usuario. Es un título destinado a occidente que, de hecho, se publicará primero en los territorios occidentales y después en los orientales. Este detalle es relevante, ya que supone un cambio en las reglas del juego para el desarrollador surcoreano. El juego llega localizado en español, pero solo en sus textos; las voces se siguen manteniendo en inglés.

Tras probar los elementos que permite su versión anticipada, no es difícil mantener que ‘Game of Thrones: Kingsroad’ podría convertirse en la adaptación interactiva que todo seguidor de la franquicia estaba esperando y posiblemente en un título con mucho mayor calado de lo previsible.