'Hitman World of Assassination VR' para PS VR2 anuncia lanzamiento y revela sus mecánicas

La esperada versión de 'Hitman World of Assassination' para PS VR2 llegará el 27 de marzo, trayendo consigo una serie de mejoras que pretenden transformar la manera de jugar al título. Con este lanzamiento, el equipo de IO Interactive promete una experiencia más detallada, permitiendo a los jugadores tomar el control del Agente 47 de una manera más orgánica y directa.

Bajo el nombre 'World of Assassination' se reúne lo mejor de las tres entregas principales de la franquicia: ‘Hitman’, ‘Hitman 2’ y ‘Hitman 3’. Este paquete proporciona acceso a 22 escenarios de la campaña original, todos adaptados para la realidad virtual. Una vez dentro se podrá explorar cada ubicación, infiltrarse, disfrazarse y ejecutar planes con la precisión esperada de un profesional. Además, el juego no solo incluye la campaña principal, sino también el modo Ascensiones, Contratos, Objetivo Escurridizo y contenido online.

Nuevas mecánicas para PS VR2

Entre las características más relevantes de esta versión se encuentra la inclusión del modo Agente Libre, que introduce mecánicas 'rogue-like' combinadas con una planificación estratégica. Esta nueva modalidad pretende añadir una capa extra de rejugabilidad, ofreciendo una experiencia más abierta y flexible. La versión para PS VR2 también aprovecha las capacidades de la realidad virtual, con nuevas mecánicas que permiten interactuar de manera más táctil y detallada. Ahora se podrán realizar acciones como forzar cerraduras para acceder a áreas restringidas, encender generadores para crear distracciones y hasta eliminar enemigos de manera rápida y precisa.

HITMAN World of Assassination - PS VR2

Mejor control de armas

Otra de las novedades de esta versión es la capacidad de manejar dos armas al mismo tiempo. La funcionalidad permitirá realizar múltiples tareas simultáneamente, como recoger objetos o enfrentarse a los enemigos sin dejar de ejecutar la misión. Además, el sistema de recarga activa implementa un nuevo rango de control sobre las armas con la opción de extraer cartuchos y cargar, incrementando de paso el realismo de la acción. El visor del francotirador ha sido también mejorado, permitiendo un control más preciso y detallado, que facilitará las maniobras de disparo.

Del mismo modo, el uso de la realidad virtual ha permitido a los desarrolladores integrar interacciones físicas, donde en lugar de presionar un botón, debes realizar movimientos físicos. Por ejemplo, encender un televisor tocando la pantalla, hackear sistemas al interactuar con un teclado o incluso verter veneno en un vaso. El modo de disfraces también se ha renovado con un tratamiento físico más realista. Podrás ponerte disfraces usando controles posicionales, haciendo que las acciones sean más naturales y satisfactorias dentro del juego.

Lanzamiento y paquetes de mejora

En relación a su plan de lanzamiento, ‘Hitman World of Assassination’ para PS VR2 estará disponible a partir del 27 de marzo. Los jugadores de PS5 podrán acceder a un paquete de mejora con descuento llamado ‘Hitman World of Assassination - VR Access’, mientras que los recién llegados se podrán hacer con la edición completa a través de ‘Hitman WOA Part One – VR2 Edition’, que incluye el primer juego y el paquete de mejora para PS VR2.