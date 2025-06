Hablamos en exclusiva con Christian Elverdam, CCO de IO Interactive, sobre el futuro de Hitman y James Bond

Los artesanos digitales de IO Interactive tienen varios motivos para celebrar. Este año se marca el 25.º aniversario de su buque insignia, ‘Hitman’, y el equipo lo conmemora mirando tanto al pasado como al futuro. En este contexto hemos tenido la oportunidad de conversar en exclusiva con Christian Elverdam, Chief Creative Officer (CCO) de IO Interactive, que entre confidencias y risas nos ha revelado algún detalle interesante sobre la trayectoria del estudio y los próximos proyectos de la casa.

Un cuarto de siglo recibiendo encargos

Aunque el equipo se fundó a finales de los 90, las celebraciones se centran en el 25.º cumpleaños de su popular Agente 47, que debutó en el año 2000 con ‘Hitman: Codename 47’. “Es un poco surrealista pensarlo, ya que ha pasado mucho tiempo”, admite Elverdam sobre el éxito de la franquicia. “Durante este periodo la gente ha dejado de jugar para volver de nuevo, incluso han llegado muchos jugadores nuevos. Es una locura pensarlo y también es una locura reflexionar cuánto ha evolucionado el medio de los videojuegos, siento que en algunos niveles estamos madurando”, añade, aludiendo al camino recorrido por la industria en los últimos tiempos.

Por supuesto, en el corto plazo la desarrolladora tiene un claro objetivo con nombre propio (y apellido). La compañía trabaja actualmente en ‘007 First Light’, una ambiciosa IP centrada en los comienzos del célebre agente secreto británico (prevista para 2026). “Creo que 007 First Light es un testimonio de la idea de que puedes crear un Bond para jugadores y no solo para películas, y esto es exactamente eso. Como bien sabes, en estos años, el medio se ha convertido en algo muy respetado que aporta a un panorama más amplio que el entretenimiento”, nos asegura.

Hitman y James Bond / .

Hitman, la saga que define a IO Interactive

A lo largo de 25 años, ‘Hitman’ se ha convertido en el pilar fundamental sobre el que se erige IO Interactive. De hecho, sin el Agente 47 el estudio no existiría tal y como lo conocemos. “Bueno, para ser completamente honesto, Hitman es la razón por la que IO existe hoy en día.” Concretamente, desde que hace ocho años se convirtieron en un estudio independiente de Square Enix. “Desde esa fecha, nos hemos vuelto más independientes porque creímos en World of Assassination. Cuando empezamos, especialmente confiamos en la idea de ofrecer un paquete de inicio gratuito para que todos vinieran y probaran y, si lo intentaban, ya sabes, queríamos que se enamoraran”, y reflexiona sobre ello. “Creímos profundamente y apostamos por nuestra independencia. Resultó que Hitman, una vez más, nos respaldó y por eso existimos hoy.”

Los riesgos de tratar con James Bond

Con la saga de James Bond, IO Interactive afronta algunos de los mayores retos creativos y técnicos de su trayectoria. ‘007 First Light’ exigirá al estudio expandir sus límites. “Actualmente estamos trabajando en uno de los proyectos más esperados de los últimos años”, comienza. “El equipo está súper emocionado con la posibilidad de llevar lo aprendido de Hitman a un universo más cinematográfico.”

Hitman y James Bond / .

Elverdam relata que lo que resultó ser un gran desafío “no fueron sólo los cambios que sabíamos que teníamos que hacer, sabíamos que teníamos que mejorar los disparos y el combate cuerpo a cuerpo para convertirlo en un juego real. Queríamos transiciones suaves, así que como puedes imaginar, es una característica enorme que tuvimos que desarrollar. Además de las fases de conducción y espionaje, que requieren mucho trabajo”, nos explica, mientras ahonda en otros temas que también resultaron ser bastante complejos de gestionar, “porque en Hitman podemos ponerte en un nivel y si mueres 50 veces no nos importa, simplemente lo tienes que resolver en tus propios términos”, explica. “Pero si tienes un juego como James Bond, donde el ritmo y el impulso vienen del personaje y la historia, no del nivel, entonces la cuestión es cuántas opciones son suficientes para que el jugador se sienta creativo, para que pueda influir y elegir su estilo de juego hasta cierto punto. Obviamente tiene muchos planteamientos diferentes y cantidad de opciones, con una mezcla de áreas más amplias y secuencias de persecución más ajustadas.”

Un videojuego cinematográfico

Abrazar un estilo cinematográfico es otro de los elementos determinantes en la ecuación. ‘Hitman’ nunca se ha apoyado en grandes escenas narrativas tradicionales, pero Bond exige momentos dignos de la gran pantalla. “Creo que un juego de Bond requiere que sea cinematográfico, con mucho ritmo”, subraya, señalando que es imprescindible dar al jugador la sensación de protagonizar su propia película de 007.

Para lograrlo, el estudio tuvo que ampliar tanto su tecnología como el equipo humano. “No solo tuvimos que construir la tecnología, sino también el equipo.” Se reforzó contratando especialistas en animación, guion y dirección cinemática, entre otros campos. “Tuvimos que contratar a las personas adecuadas para que vinieran y nos mostraran el camino para impulsar lo que Bond puede llegar a ser”, nos explica.

La meta es lograr la fantasía Bond en 360 grados

“Necesitábamos encontrar todos los elementos para hacer que un juego se sienta como un James Bond... la versión 360 de todo, para que puedas disparar, conducir, estar en un lugar súper elegante, ya sabes, todas esas cosas que quieres cuando juegas”, resume entusiasmado. Dicho de otro modo, IO Interactive quiere que el jugador sea ese joven Bond en todos los sentidos posibles.

Con sabor español

La magnitud de ‘007 First Light’ ha llevado a IO Interactive a apoyarse en todos sus recursos disponibles, incluido su estudio en Barcelona. IOI Barcelona fue inaugurado en abril de 2021 como parte de la expansión de la compañía, y hoy juega un papel importante en el desarrollo de esta superproducción. “Barcelona está involucrada en el desarrollo de 007, absolutamente”, confirma. “Ahora somos alrededor de 500 personas, lo cual es un número increíble para nosotros. En la industria del videojuego hacemos muchas cosas difíciles y tenemos que confiar los unos en los otros, todos tenemos los mismos valores. Así que si, mucha gente en Barcelona está ocupada trabajando en James Bond estos días.”

Hitman y James Bond / .

IO Interactive ha organizado sus estudios en Dinamarca, Suecia y España de forma horizontal, de manera que cada sede participa en igualdad de condiciones. “No queremos estudios que lideren, queremos que todos los que trabajan en IO lo hagan en igualdad de condiciones”, afirma, enfatizando que la colaboración entre ubicaciones es total. “De hecho, es común ver directores creativos en un país y productores en otro; la prioridad es aprovechar el mejor talento sin importar la geografía”, comenta orgulloso de la implicación española en una de las aventuras más importantes del estudio hasta la fecha.

¿Habrá guiños para el público español?

Dada la estrecha relación de IO Interactive con nuestro país, es natural preguntarse si en sus próximos lanzamientos se incluirá algún guiño pensado especialmente para España. La respuesta, sin embargo, queda en el aire. “No sé si puedo decir algo sin spoilear”, bromea Christian Elverdam cuando se le inquiere al respecto. Sus palabras sugieren que podría haber algún detalle para la escena española, aunque por ahora prefiere guardar silencio. Habrá que esperar para descubrir si el agente 47 o el joven Bond nos tienen preparado algún guiño ibérico entre misiones.