Unifica tu biblioteca de juegos en PC: así funciona la integración de Xbox con Steam

Los miembros de Xbox Insider inscritos en el programa PC Gaming Preview han comenzado a operar de primera mano con la nueva biblioteca exterior de videojuegos integrada en la aplicación Xbox para PC, con Windows 11 y dispositivos portátiles. Los interesados pueden aprovechar esta nueva función descargando el Centro de Xbox Insider en Windows y registrándose para obtener la autorización de los de Redmond para acceder a la prueba.

Todos tus juegos de PC en un mismo lugar

Esta función, que también estará disponible a finales de este año en ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, permite a los jugadores acceder a su lista de juegos en la nueva experiencia de pantalla completa de Xbox. Esto significa que podrán acceder a los cientos de títulos incluidos en Game Pass y a todos los juegos (previamente instalados) de otras plataformas gracias a esta nueva función, desde un solo lugar.

Xbox / .

¿Cómo funciona la biblioteca integrada en la aplicación Xbox?

Una vez que formes parte del programa y tengas acceso otorgado por Microsoft, podrás administrar la visibilidad de cada tienda en la configuración de la app Xbox. Con la biblioteca integrada puedes acceder a juegos de Xbox, Game Pass, Battle.net y otras tiendas desde un único lugar dentro de la aplicación. Esto significa que cuando los jugadores instalen un juego desde una tienda de PC compatible, aparecerá automáticamente en la pestaña "Mi biblioteca" en la aplicación, así como en la lista de títulos "Últimos" en la barra lateral, facilitando el acceso a todos sus juegos.

Si prefieres que estos títulos no aparezcan en la lista, selecciona tu foto de perfil, ve a "Configuración", "Biblioteca y extensiones" y verás las tiendas disponibles. Luego, selecciona "Ocultar" en cada tienda y estos títulos ya no aparecerán. Es importante tener en cuenta que esta opción no desinstala los juegos, simplemente los hace desaparecer de la aplicación Xbox.

ROG Xbox Ally estará preparada muy pronto

En el último evento de verano de Microsoft, el equipo de Xbox también reveló oficialmente que están trabajando en el modelo ROG Xbox Ally en colaboración con Asus. La portátil, que ejecutará Windows 11 como sistema operativo, también promete dar soporte integrado a varias plataformas, pero con el comienzo de las operaciones esta semana, la iniciativa ya empieza a tomar forma definida.

Xbox / .

ROG Xbox Ally también admitirá aplicaciones como Discord y Twitch, además de permitir mods y la instalación de juegos exclusivos para PC. La idea es ofrecer una experiencia portátil con la flexibilidad y la potencia de una computadora.

ROG Xbox Ally - Reveal Trailer

¿Xbox y Steam en el mismo listado?

En todo caso, la puesta en las tiendas de la consola portátil refuerza la estrategia de Microsoft para ampliar el acceso a los juegos en múltiples dispositivos. Según la compañía, representa la evolución de años de trabajo con iniciativas como Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere. ¿Las futuras consolas Xbox también tendrán acceso a las principales plataformas de PC como Steam, Epic Games y muchas otras? Parece que la solución se va acercando, ¿verdad?