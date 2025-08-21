El mundo de los juegos de plataformas cooperativos está un poco parado últimamente, pero esto se va a acabar con la llegada de un peculiar título nuevo. Estamos hablando del prometedor ‘King of Meat’, un proyecto desarrollado por Glowmade y publicado por Amazon Games, que propone una mezcla loca y encantadora de puzles, desenfrenada acción multijugador y mucha diversión, todo ello envuelto en un retorcido entorno de telerrealidad.

El proyecto, cuyo lanzamiento se ha confirmado en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam) para el 7 de octubre de 2025, es un juego de plataformas cooperativo en el que hasta 4 jugadores se enfrentan a enrevesadas mazmorras llenas de puzles que resolver, desafíos que superar y monstruos ridículos contra los que luchar. Aquí competirás en áreas oficiales, mazmorras construidas por la comunidad o podrás dar rienda suelta a tu propia imaginación para construir mazmorras para otros jugadores.

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo. / Elsotanoperdido

Contenido y artículos Premium

Glowmade y Amazon Games han querido dejar patente cómo entienden la experiencia, cuáles son los principios que marcarán su desarrollo y qué contenidos pueden esperar los jugadores en el lanzamiento (y más allá).

Lo primero que han querido reflejar es su manera de entender la relación con los jugadores. Frente a los modelos de monetización habituales, ‘King of Meat’ se apoya en tres pilares que buscan dar confianza: ausencia de ventajas de pago, libertad de elección y total transparencia. En la práctica, esto significa que los objetos disponibles en la tienda no alterarán la experiencia de juego, ya que todos serán cosméticos y su compra será completamente opcional. Además, se elimina la incertidumbre de las cajas de botín y otros sistemas aleatorios. Aquí cada adquisición se mostrará con claridad, tanto en su precio como en su contenido.

Mazmorras a docenas

Esa filosofía acompaña a un lanzamiento que llega con una cantidad considerable de contenido. De salida, ‘King of Meat’ ofrecerá más de un centenar de mazmorras diseñadas por el propio equipo de desarrollo, a las que se suman escenarios elaborados por creadores que han participado en las pruebas previas. Una parte fundamental del conjunto será el modo Crear, que permitirá a la comunidad diseñar y compartir sus propias mazmorras.

Las actualizaciones estarán incluidas para el juego base, sin costes añadidos. Aunque todavía no se han revelado los detalles, la hoja de ruta apunta a la llegada de nuevos modos, más opciones de personalización, herramientas ampliadas para el modo Crear, eventos periódicos y un flujo constante de mazmorras.

King of Meat - Tráiler fecha lanzamiento

Ediciones confirmadas para Europa

Con el objeto de ir ganando tiempo, el editor del juego ya ha dado por inaugurado el periodo de reservas. De hecho, los jugadores europeos podrán elegir entre la edición estándar o la Deluxe Edition. En todo caso, ambas incluyen el Venerable Defender Legendary Costume, un atuendo de estilo samurái, con espada, escudo y pegatinas a juego, además de hasta 5 días de acceso anticipado a partir del 2 de octubre. A todo esto, la edición más ambiciosa también incluye los sets de personajes Tapeboard Betsy y Emerson Shard para que los jugadores entren en las mazmorras con estilo y elegancia. Como debe ser.