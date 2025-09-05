Así es 007 First Light, la nueva aventura de James Bond en consolas y PC

El equipo de IO Interactive ha revelado un extenso vídeo de juego de ‘007 First Light’ durante la última emisión del formato State of Play. El anticipo de material dejó muestras de más de 30 minutos de la nueva aventura de un joven agente James Bond, con detalles sobre las misiones, escenarios y la mecánica del juego.

De toda confianza

El estudio, conocido por la serie ‘Hitman’, ha lanzado dos misiones completas que realzan el tono cinematográfico de la experiencia. Estas incluyen una operación en un torneo de ajedrez en Eslovaquia y una infiltración en una gala en Kensington, Londres.

El material también refuerza la idea de ofrecer una nueva historia de origen para James Bond, completamente independiente de las películas. La narrativa se crea desde cero y busca retratar una versión más joven del agente, combinando espionaje, acción y drama político.

Con lanzamiento previsto para marzo de 2026, el título será exclusivo para la nueva generación de consolas y PC, marcando el debut de Bond en la generación, ya que hacía tiempo que los seguidores no veían nada de la franquicia en videojuegos.

First light / .

¿Cómo será la jugabilidad de 007 First Light?

La jugabilidad de ‘007 First Light’ combina espionaje, acción en tercera persona y un uso creativo de dispositivos. El sistema, llamado “Creative Approach”, permite completar cada misión de diferentes maneras (sigilo, combate directo o una mezcla de ambos) mientras Spycraft potencia la interacción con el entorno al permitir escuchar conversaciones, recopilar pistas y usar esa información para abrir rutas alternativas, reforzando el perfil investigativo del juego.

En este sentido también cuenta con otro elemento llamado “Instinct”, una habilidad que refleja la rapidez mental de Bond y que puede usarse para burlar a los enemigos, ejecutar ataques sigilosos o aumentar la precisión en tiroteos. Este recurso es limitado y se recarga al completar objetivos.

Además, los dispositivos de la División Q desempeñarán su papel en la experiencia, ya que los jugadores podrán hackear sistemas, forzar cerraduras o distraer a los guardias. El combate, por su parte, combina armas de fuego, cuerpo a cuerpo e improvisación, aportando ritmo y variedad a los encuentros.

Conoce al elenco de 007 First Light

IO Interactive también ha confirmado el elenco de actores que interpretarán a los personajes de ‘007 First Light’. Patrick Gibson interpreta al joven James Bond, mientras que Priyanga Burford asume el papel de M y Alastair Mackenzie interpreta a Q.

Elenco / .

La clásica Miss Moneypenny también estará presente, interpretada por Kiera Lester, aportando una nueva perspectiva. El reparto busca mantener la autenticidad de la franquicia y, al mismo tiempo, crear una nueva era para 007.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra John Greenway, mentor de Bond, interpretado por Lennie James (Fear the Walking Dead, Save Me). Será una figura clave en el entrenamiento del espía dentro del programa Double O.

Completa el reparto Noemie Nakai, que interpreta a Miss Roth, un nuevo personaje que jugará un papel clave en la conspiración internacional del juego.

¿Cuándo se estrenará 007 First Light?

‘007 First Light’ está confirmado para su lanzamiento el 27 de marzo de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. El juego marcará el comienzo de una nueva fase para James Bond en el segmento interactivo, presentando su historia de origen en una trama completamente nueva.

Los jugadores que reserven cualquier edición del juego recibirán una mejora gratuita a la 007 First Light - Deluxe Edition, que incluye acceso anticipado de 24 horas únicamente para las ediciones digitales, cuatro diseños y cuatro atuendos: Day of the Dead, Desert Explorer, Silent Anchor y Gentleman Operator. Por su parte se confirma una Specialist Edition exclusiva en Amazon, con un embalaje único para la caja del juego, así como un atuendo exclusivo para el protagonista, el Classic Tux. Por último, la Legacy Edition, que incluye el juego completo, el contenido de la Deluxe Edition, el diseño exclusivo de arma Golden Gun, el traje Obsidian Gold Suit, la Golden Gun con un estand y un compartimento secreto, un certificado de autenticidad y una caja metálica con imán.

En definitiva, ‘007 First Light’ está diseñado para ser rápido, fluido y fiel al personaje de Bond, una combinación perfecta de intensidad y alto componente cinematográfico, con enfrentamientos que sorprenden por su elevado nivel gráfico y escenas de acción.