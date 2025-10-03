Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

E-sports

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles

Fin de semana decisivo en el Accor Arena con FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en la lucha por la copa

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

La fase final de VALORANT Champions 2025 ya está en marcha en París y llega sin representación española. Team Heretics y GIANTX se despidieron antes del fin de semana, dejando el tramo final para cuatro pesos pesados que se han ganado el billete a base de series muy serias. El título se decide entre FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en el Accor Arena.

Adiós a Heretics y GIANTX

El camino español se torció pronto. Heretics cayó 0-2 ante MIBR en el cuadro superior y, ya en la repesca, se impuso 2-1 a GIANTX en un duelo que garantizaba el KO de uno de los dos representantes. En la siguiente ronda, Paper Rex frenó a los madrileños por 2-1 y apagó definitivamente el sueño de pelear por las medallas. GIANTX, por su parte, cedió 0-2 con NRG en su debut de playoffs y quedó relegado al cuadro inferior antes del cruce fratricida.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

El cuadro, al rojo vivo

Por arriba, FNATIC y NRG se miden en la final del cuadro superior (Bo3); el ganador volará directo a la gran final del domingo. Por abajo, DRX y Paper Rex juegan la semifinal del cuadro inferior (Bo3); el vencedor peleará mañana la final del cuadro inferior (Bo5) contra el perdedor del FNATIC–NRG por el último billete a la finalísima. Horarios en hora peninsular: hoy 13:00 y 16:00, sábado 13:00, domingo 13:00.

FNATIC llega desde un alto nivel competitivo tras superar a Paper Rex en semifinales del upper. NRG viene de tumbar a MIBR y de un cruce sólido ante GIANTX. Partido con aroma a final anticipada. En la parte baja, DRX ha sobrevivido a una repesca durísima y Paper Rex sigue siendo puro vértigo en ataque pese a su caída al lower. Cualquier error puede costar el torneo.

Dónde verlo

Las finales se disputan del 3 al 5 de octubre en el Accor Arena de París y pueden seguirse en los canales oficiales, con cobertura y guía del evento en la web. La retransmisión en castellano se emite en el canal de Valorant España en Twitch.

Próximas citas (CEST)

Final del cuadro superior: FNATIC vs NRG - viernes 3/10, 13:00

Semifinal del cuadro inferior: DRX vs Paper Rex - viernes 3/10, 16:00

Final del cuadro inferior: sábado 4/10, 13:00 (Bo5)

Gran final: domingo 5/10, 13:00 (Bo5)

Con los españoles fuera, queda un fin de semana para sentarse a disfrutar del mejor VALORANT del año y ver quién levanta la copa en París.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents