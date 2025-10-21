EA cerrará definitivamente Los Sims Móvil después de siete años de servicio activo

Sul sul. Malas noticias para los simmers, porque desde la cuenta oficial de ‘Los Sims Móvil’ se ha confirmado que el juego dejará de estar disponible el 20 de enero de 2026. Tras siete años en activo y más de cincuenta actualizaciones de contenido, el título para móviles finalizará su servicio y se retirará de las tiendas digitales de App Store y Google Play.

Aún tienes tiempo

El anuncio revela que las compras dentro del juego están deshabilitadas y eso se traduce en una cuenta atrás para que los usuarios gasten las monedas acumuladas hasta la fecha límite. También se ha procedido a retirar el título del bazar de las tiendas, aunque si ya tienes la aplicación podrás actualizar o reinstalar desde tu biblioteca hasta el cierre. Para despedirse, el formato ha recibido su actualización final, que activa energía ilimitada como cortesía. Sin embargo, a partir del 20 de enero de 2026 a las 14:59 en España, el título ya no será jugable, ya que requiere conexión en línea y los servidores quedarán deshabilitados.

Todo lo que queda por hacer

El mensaje oficial mantiene un tono de agradecimiento hacia la comunidad. “The Sims Mobile dejará de estar disponible y se retirará el 20 de enero. Vuestras historias, construcciones y Sims nos han sorprendido. Nos enorgullece haber compartido este camino con vosotros”. Este agradecimiento llega acompañado de una hoja de ruta con festivales, cazas del tesoro y listas de Wumple entre octubre y enero, pensadas como despedida.

En el plano práctico hay varias recomendaciones. Conviene gastar SimCash, Simoleones y Tickets antes del 6 de enero, fecha a partir de la cual Modo Construir y Crear un Sim (CAS) quedarán desbloqueados para todos y ya no tendrá sentido reservar saldo. Si se borra la app después del día 21, aún será posible reinstalarla desde el historial de compras en iOS o desde la biblioteca de Google Play si figuraba en la cuenta.

Un precedente peligroso

El cierre de 'Los Sims Móvil' abre interrogantes razonables sobre el futuro de algunos títulos, aunque EA no ha ofrecido una razón específica ni ha vinculado esta decisión a otros proyectos.

TheSimsMobile Fashion Show – Tráiler

El 29 de septiembre se reveló un acuerdo por el que Electronic Arts pasa a ser privada mediante una compra de 55.000 millones de dólares liderada por PIF, Silver Lake y Affinity Partners, (pendiente de aprobaciones). Por el momento, la saga principal sigue en marcha con ‘Los Sims 4’ y se esperan nuevos detalles sobre el desarrollo de ‘Project Rene’.