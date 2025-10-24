Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

El juego aterriza en la consola de Nintendo con todas las actualizaciones gratuitas publicados hasta ahora

Una imagen de 'Assassin's Creed Shadows'.

Una imagen de 'Assassin's Creed Shadows'.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Por fin se ha confirmado la fecha de lanzamiento de la versión para Switch 2 de ‘Assassin's Creed Shadows’. Según han revelado Ubisoft y Nintendo, el juego estará disponible en la híbrida el próximo 2 de diciembre y su lanzamiento coincide con el anuncio de una nueva hoja de ruta para el juego, que detalla los elementos que pueden esperar los usuarios en futuras actualizaciones.

Todo el contenido publicado llega a Switch 2

Ubisoft también confirma que ‘Assassin's Creed Shadows’ llegará a Switch 2 con todas sus actualizaciones y contenido gratuito desde su lanzamiento, pero prescindiendo de la expansión Garras de Awaji, que no se adaptará a la consola portátil de Nintendo hasta el próximo año.

Al mismo tiempo, se han detallado algunas de las características que están preparadas para llegar al juego. Para arrancar, el 28 de octubre llega la Actualización de Parkour 2, que añade una nueva opción a la configuración del juego llamada “parkour avanzado”. Esta elimina las restricciones en los saltos laterales y hacia atrás al colgar desde cualquier altura. El mismo día también se activa Corrupted Castles, una nueva actividad de Animus que permite revisitar castillos conquistados en una versión “corrupta”, llena de anomalías.

Tras estas actualizaciones, la siguiente llegará el 25 de noviembre, en forma de Actualización de Título 11. Se trata del tercer contenido adicional de la historia, que incluye una nueva misión con un tono más ligero. En esta misión, Naoe aprende la patada de guerra de Yasuke, y Yasuke a incapacitar enemigos de forma no letal con Naoe. La “próxima colaboración especial” del juego también tendrá lugar el día 25, pero Ubisoft aún no ha revelado cuál será.

El juego sigue creciendo

‘Assassin’s Creed Shadows’ llegó el 20 de marzo a PS5, Xbox Series, PC (Steam, Epic y Ubisoft Store), Mac y Luna. Ahora se incorpora a Switch 2 con progreso cruzado mediante Ubisoft Connect y los parches acumulados de estos meses. Detrás del proyecto está Ubisoft Quebec, con una aventura ambientada en el Japón de finales del periodo Sengoku y dos protagonistas complementarios, Naoe, shinobi de Iga, y Yasuke, un samurái con raíces históricas confirmadas.

En pocas palabras, la versión para la consola de Nintendo mantiene contenido y añade uso táctil en los menús (mapa, tienda y guarida) y si vienes de otras plataformas, podrás retomar la partida donde la dejaste en Switch 2. Con este cuadro, su llegada sirve como entrada al juego en formato portátil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
  2. Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por 'no tener diligencia' el día de la dana
  3. Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
  4. De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
  5. Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
  6. El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana
  7. Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
  8. Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna

El Gobierno distingue a 36 policías de Cullera por su labor durante la dana

El Gobierno distingue a 36 policías de Cullera por su labor durante la dana

Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico

Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "La ultraderecha criminalizó el trabajo de las entidades sociales tras la dana"

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "La ultraderecha criminalizó el trabajo de las entidades sociales tras la dana"

Mazón se muestra claro sobre la presencia de visitantes en València: "La turismofobia no funciona"

Mazón se muestra claro sobre la presencia de visitantes en València: "La turismofobia no funciona"

Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó

Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

Compromís atribuye a un "lapsus de expresión" la afirmación sobre el "inventado" carrer de la pilota de Ontinyent

Compromís atribuye a un "lapsus de expresión" la afirmación sobre el "inventado" carrer de la pilota de Ontinyent

Culpan del segundo 'basurazo' en Morvedre a la "mala gestión" en el consorcio

Culpan del segundo 'basurazo' en Morvedre a la "mala gestión" en el consorcio
Tracking Pixel Contents