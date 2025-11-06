Let's Sing 2026 demuestra, una temporada más, por qué es el rey del karaoke

Desarrollado por Voxler, publicado por PLAION y lanzado en PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch (compatible con Switch 2), ‘Let's Sing 2026’ lleva el arte del karaoke donde se necesite música y fiesta. Hemos tenido la suerte de recibir la edición física servida con dos micrófonos y nos hemos puesto a dar el cante de inmediato. ¿Tienes una canción de karaoke favorita? En un alarde de inconsciencia pocas veces vista, aquí, el redactor de esta reseña se lanzó con The Emptiness Machine de Linkin Park, a la primera y a todo volumen. Todavía no estoy seguro de cuál fue la razón de tanta confianza sobrevenida… pero de inmediato me comenzaron a sudar las palmas de las manos, a temblar las rodillas, y a darme cuenta de que ya era tarde para arrepentirse.

Sordos y desafinados

Con el grupo recuperado de la experiencia inicial, en la primera incursión nos decantamos por Linkin Park (The Emptiness Machine), Pablo Alborán (Quién), Sebastián Yatra (Tacones Rojos), Sebastián Yatra & Myke Towers (Pareja del Año), Luis Fonsi & Demi Lovato (Échame La Culpa), Juanes (La Camisa Negra), Nena Daconte (Tenía Tanto Que Darte), Pablo López (Hijos del Verbo Amar), Arde Bogotá (Los Perros), Arde Bogotá (La Salvación), David Bisbal (El Burrito Sabanero), Álvaro Soler (Con Calma), Eslabon Armado & Peso Pluma (Ella Baila Sola), Paula Rojo (Solo Tú) y Vaiana (De Nada).

Let's sing 2026. / .

Muchos temas y karaoke sin complejidades innecesarias, porque ‘Let's Sing 2026’ sigue aprovechando unas mecánicas tan sencillas como elegir modo, canción y el escenario en el que cantar, ¿y luego? ¡Pues a dar lo mejor de uno mismo! Como en cualquier título rítmico, tienes que tocar ciertas notas al mismo tiempo que una línea en movimiento. Parece bastante sencillo, pero el secreto está en lograr combos para conseguir una puntuación increíble. Pronto descubrirás que el tono desde donde cantas puede ser drásticamente diferente al que demanda la canción.

35 éxitos para las masas… o para los más íntimos

Para ser justos, eso no es todo lo que hay en el juego. La verdadera esencia aparece cuando profundizas un poco más, porque es divertido cantar a todo pulmón solo en el modo carrera de la historia, pero reúne a tres amigos o familiares y ahí es donde comienza la verdadera diversión. Como ocurre con todos los formatos de este género, su éxito depende en gran medida de la lista de canciones. Puede tener modos de juego increíbles, pero si no hay ninguna canción que sepas interpretar, ¿para qué molestarse? Por suerte, ‘Let's Sing 2026’ tiene una lista de reproducción estupenda.

Con 35 canciones disponibles desde el momento de su puesta de largo, cantarás junto a artistas como Billie Eilish, Lewis Capaldi, Coldplay y muchos más. Además, con cada copia del juego obtienes una membresía de un mes para el completo Pase VIP, que da acceso instantáneo a más de 180 canciones de todas las épocas y artistas.

Let's Sing 2026. / .

Aunque debes prestar atención a la actuación, porque cualquier tema que elijas, tiene asociado su vídeo musical oficial reproduciéndose de fondo. Claro, mientras interpretas no puedes ver el clip, pero quienes presencian tu actuación sí. Es un buen elemento que permite al público distraerse de los horrores acústicos y que luego queda muy bonito con alguien con las cuerdas vocales en su sitio correcto.

En el apartado de juego, la versión recién estrenada ofrece cuatro modos pensados para solitario y grupos, con soporte de hasta 4 jugadores en local. Además del modo Clásico (puntuación canción a canción), incluye opciones cooperativas y por parejas (como Feat) y un modo Carrera con historia renovada para un jugador.

Tu propia estrella del cante

Una cosa que quizás quieras hacer al principio es configurar tu avatar, porque a medida que avanzas en el juego desbloqueas accesorios o estilos. Ya sea un bonito sombrero elegante o un par de gafas de sol geniales, personalizar tu intérprete no deja de ser sorprendentemente agradable. Además de los micrófonos USB, ‘Let’s Sing 2026’ también te permite usar el smartphone como micrófono mediante su app gratuita (‘Let’s Sing Companion’), compatible con iOS y Android. Solo hay que conectar el teléfono y la consola a la misma red Wi-Fi y emparejar el juego desde la app. Es decir, no hace falta hardware adicional y admite hasta 4 jugadores en local. Una solución si te falta algún micrófono para un cuarteto. ¡Oye! ¿Quién sabe?

Gráficos y audio

¿Qué decir en este punto? Pues que ‘Let’s Sing 2026’ reúne temas de distintas épocas con vídeos musicales oficiales de fondo que lucen con buena nitidez. La interfaz apuesta por iconografía brillante y colores vivos, y moverse por los menús resulta ágil y agradable. La biblioteca de canciones está bien organizada y es fácil curiosear gracias a sus categorías y filtros. Además, cada tema ofrece previsualización para refrescar la memoria antes de cantarlo.

Let's Sing 2026. / .

En las partidas, las barras de tono son coloridas y las secciones destacadas se resaltan en amarillo, ayudando a identificar dónde conviene apretar un poco más para clavar la puntuación. A nivel sonoro, el conjunto cumple con voces y bases instrumentales que responden con solvencia.

¿Cuánto dura Let's Sing 2026?

Al pensar en ‘Let's Sing 2026’, viene a la mente la cuestión de "¿cuánto mide una cuerda?". Honestamente, hay horas de juego por delante para eso que estás pensando en cantar y mucho más. Todo depende de la frecuencia con la que desempolves los micrófonos. Si te consideras un profesional, entonces podrías jugar todas las noches. Con las pistas adicionales incluidas en el Pase VIP, es posible que incluso te crees un público que te obligue a encender la consola con bastante frecuencia.

Let's Sing 2026 - Launch Trailer

Conclusiones

Un clásico que no falla temporada tras temporada con resultados que mejoran con cada edición. Con esto, una lista de canciones increíble y un ciclo de juego sencillo, 'Let's Sing 2026' conquistará rápidamente los corazones de los jugadores que disfrutan cantando. Además ¿quieres causar sensación en todas las fiestas? Incluso podrías llevarte la consola a casa de la abuela y permitir que tu cuñado te alegre la tarde. Literalmente puedes dar el cante en cualquier lugar. ¡Con dos micrófonos!