'Teamfight Tactics': Alicante acoge este fin de semana la sede mundial de la Tactician’s Crown

Tras el éxito del segundo Spanish Major, España vuelve a acoger un gran evento competitivo de ‘Teamfight Tactics’ (TFT). En este caso se trata de una de las dos sedes mundiales de la Tactician’s Crown, la competición internacional que coronará a un jugador como campeón mundial del formato.

Alicante será sede mundial de TFT

Del 14 al 16 de noviembre, la anfitriona española será una de las dos sedes internacionales que albergarán la Tactician’s Crown de Coliseo KO, la competición internacional de ‘TFT’ organizada por Riot Games. Este formato histórico dividirá la competición entre Alicante (España) y Chengdú (China), uniendo en un mismo evento global a los 40 mejores jugadores del mundo.

Los representantes de las regiones EMEA y Américas competirán desde Alicante, mientras que los jugadores de China y APAC lo harán desde Chengdú. Aunque geográficamente separados, todos los participantes se enfrentarán entre sí en partidas interconectadas en tiempo real, en una experiencia simultánea sin precedentes dentro del ecosistema del título.

Durante tres días de torneo, los 40 mejores jugadores, clasificados a través de sus respectivas regiones, se medirán entre sí. Cada jornada será una pelea constante en un formato donde los últimos en la pelea por la corona serán eliminados cada día hasta que, en el tercer día, solo uno se alzará con la victoria.

Premios y lista de participantes

Además de coronar como el mejor del mundo a un jugador, esta edición de la Tactician’s Crown cuenta con una bolsa de 470.000 dólares estadounidenses en premios, de los cuales 150.000 serán para el vencedor. La lista de competidores por cada región se puede consultar a continuación:

EMEA: traviscwat (TFT Pro Circuit); M8 L3SCOCO (TFT Pro Circuit); MIH Bensac (TFT Pro Circuit); NLV Tomino; MOUZ Wetjungler; KC Double61; Deis1k; AEG Gobosteur; y MIH Tarteman.

América: ISG Maikel (TFT Pro Circuit); CTG Marcel P (TFT Pro Circuit); CTG Robinsongz (TFT Pro Circuit); CMBQAQ; Jdzielinski22; Cambulee; Dehua; Quintanilha y RYT Shaco.

APAC: FW Iron Bog (TFT Pro Circuit); TLN YBY1 (TFT Pro Circuit); FW Kbaobao (TFT Pro Circuit); Seoill; YEsports Terry; Sheepstick; FN Ssiel; ZETA Yatsuhashi; Jazlatte; Maladjust; WithoutYou y ROC Ssangyeop.

China: Flancy (TFT Pro Circuit); Sanweizi (TFT Pro Circuit), mientras el resto se mantiene pendiente de confirmación.

Alicante en tono competitivo

La Tactician’s Crown trae consigo algo más que la competición en sí misma, porque, en resumidas cuentas, se trata de un nuevo mundial de los eSports y todos sus seguidores tendrán la ocasión de participar de dicha celebración. ¿Cómo? Por ejemplo, pueden participar en la quiniela de la Tactician’s Crown y tener la ocasión de ganar diferentes premios como símbolos del tesoro, emoticonos y otros objetos dentro del juego. Además, solo por seguir la competición se regalan algunos emoticonos exclusivos de forma diaria.

Con todo esto, si te estás planteando seguir la competición online, en los canales de Riot tendrás la ocasión de hacerlo de la mano de algunos de los grandes nombres de ‘TFT’. El equipo de retransmisión estará compuesto por Nekkra, Jupeson, Gangly, Impetuouspanda y Clement. Todo en vivo del 14 al 16 de noviembre a partir de las 10:00 (hora peninsular).