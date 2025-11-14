Cristina Infante, de PlayStation España, repasa en exclusiva el momento de PS5, PS Portal y mucho más

Hablar de PlayStation en España implica, casi inevitablemente, hablar de Cristina Infante. Lleva más de veinticinco años en la compañía y ha acompañado a la marca en todas sus etapas, desde los años de la primera PlayStation hasta la llegada de PS5. A lo largo de esta aventura ha asumido responsabilidades en áreas de producto y marketing hasta su puesto actual como Marketing & Internal Comms Senior Manager en Sony Interactive Entertainment España.

PlayStation y el mercado español

Su trayectoria se ha construido muy cerca del hardware, de los lanzamientos de consola y de la relación con los jugadores. Ha sido una de las responsables de contar cómo se usan las nuevas tecnologías de la casa, de explicar por qué llegan en un momento concreto y de escuchar las reacciones de un público cada vez más diverso.

Pocas personas conocen tan bien la relación entre su producto y el mercado español y esta experiencia la convierte en una voz especialmente interesante en un momento de cambios para el sector. Con este bagaje, Cristina Infante repasa en exclusiva el presente de PlayStation, la evolución de sus consolas y el papel de proyectos como PS Portal en el futuro de la marca.

PlayStation. / .

Tres décadas sin descanso

La marca PlayStation nació el 3 de diciembre de 1994 en Japón, y llegó un año después a nuestro país convirtiéndose en todo un referente del sector. Es inevitable preguntarse cuál es el secreto para mantener el atractivo para jugadores de todas las edades tres décadas después.

“PlayStation tiene una historia muy especial, llena de momentos que han marcado a millones de jugadores. Creo que la clave está en esa combinación entre innovación constante y la capacidad de crear experiencias inolvidables. Ya vamos por la quinta generación de consolas, y seguimos con la misma misión de siempre, hacer de PlayStation el mejor lugar para jugar. Pero, sobre todo, nada de esto sería posible sin toda la gente que ha estado con nosotros, que nos ha acompañado durante tres décadas disfrutando y compartiendo momentos muy especiales con todo aquello que PlayStation ofrece. Ellos son el auténtico corazón de la marca.”

La campaña publicitaria, “Esto Pasa en PS5”, recuerda mucho a aquellos míticos anuncios que la marca producía en sus inicios. Infante señala que la innovación siempre ha estado en el ADN de PlayStation, algo que “se nota tanto en nuestros productos como en la manera de comunicarnos. Con esta campaña, precisamente queríamos rendir homenaje a todas las personas que juegan en PlayStation, celebrando esos momentos únicos e inesperados que solo se viven jugando en PS5”, explica. “En España hemos querido ir un paso más allá, llevando la campaña al mundo real. Seguro que muchos lo habéis visto, la Puerta del Sol de Madrid amaneció con una nave espacial “estrellada”, como si hubiera atravesado el mundo de los videojuegos para aterrizar en pleno centro de la ciudad. Transformó por completo la salida de Cercanías y es una sorpresa para todos los que pasen por allí durante el mes de noviembre.”

Puerta del Sol de Madrid. / .

“Esto Pasa en PS5”

La historia continua con un corto protagonizado por el famoso creador de contenido TheGrefg, que explicaba cómo esa nave llegó hasta Sol de una forma muy cinematográfica y divertida. A todo esto, se han unido diferentes activaciones en El Corte Inglés de Callao (Madrid), con un espacio en el que los jugadores podrán probar productos hasta finales de diciembre en los que se está desarrollando una dinámica participativa. En definitiva, es una campaña que fusiona ficción y realidad, y que invita a los seguidores a formar parte de ella. ¿Qué previsiones tiene la compañía para estas navidades?

“Estas fiestas son un momento muy especial para nosotros. La oferta de juegos de este año es espectacular. Títulos como ‘Ghost of Yōtei’, ‘Death Stranding 2 On the Beach’ o ‘Astro Bot’ sacan todo el partido a PS5 tanto en su versión estándar como en PS5 Pro, con tiempos de carga ultrarrápidos y una experiencia de juego muy contundente”, comenta. A todo esto “se suma un catálogo de juegos más sólido que nunca en PlayStation Plus y una gama de accesorios nuevos que siguen consolidando a PlayStation como la consola líder de esta generación. Sin duda, tenemos todos los ingredientes para que esta Navidad siga siendo muy PlayStation.”

El papel de PlayStation Portal en el futuro

Hablando de novedades importantes, ¿ahora se puede jugar a tus juegos de PlayStation 5 en streaming fuera de casa? “Exacto. Desde el lanzamiento de PlayStation Portal, nuestro dispositivo de juego remoto, hemos ido mejorando la experiencia con nuevas actualizaciones. Y ahora, subimos un escalón más para que los suscriptores de PlayStation Plus Premium puedan jugar a juegos de PS5 en streaming desde la nube, directamente desde sus bibliotecas.”

PlayStation. / .

Esto significa que puedes seguir tus partidas en prácticamente cualquier sitio, desde un hotel, una cafetería, solo necesitas una buena conexión Wi-Fi. Ni siquiera hace falta tener la consola encendida en casa, puedes jugar en remoto con tu cuenta. “Es un paso más en nuestra forma de romper barreras y ofrecer libertad de juego sin límites.”

Impulso de entornos familiares seguros

Cuando la proponemos alguna recomendación para esos padres y madres que van a tener una consola por primera vez en casa, Infante no duda en contestar tajante. “Sí, lo más importante es fomentar un uso responsable de los videojuegos”, incidiendo en el tema explica que “es recomendable establecer límites de tiempo, revisar siempre que los juegos sean adecuados para la edad (gracias al sistema de calificación PEGI) y equilibrar el tiempo de juego con otras actividades fuera de la pantalla.”

Sin dejar el tema de la seguridad, le planteamos qué función tiene ‘PlayStation Family App’, en este sentido. “Es una aplicación pensada para que los padres y madres puedan gestionar fácilmente la actividad de juego de los menores. Desde ella pueden ver informes de actividad, aprobar solicitudes de tiempo adicional, controlar qué juegos pueden jugar, revisar mensajes o incluso fijar límites de gasto mensual. Es una forma sencilla y práctica de asegurarse de que jugar en PlayStation sea una experiencia positiva, segura y equilibrada.”

Un 2026 muy esperanzador

Antes de despedirnos y agradecer el rato de conversación, intentamos que nos revele alguna pista sobre qué podemos esperar los jugadores para el nuevo año. “2026 va a ser un año espectacular. Llegarán títulos muy esperados por los jugadores de PlayStation como Marvel Lobezno, Marvel Tokon Fighting Souls, Grand Theft Auto VI, Saros, Marathon o 007 First Light. Va a ser un año para disfrutar a lo grande y, sin duda, uno de los más memorables de la historia de PlayStation.” Sinceramente, esperamos que sea así.