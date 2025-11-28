Streaming
GeForce NOW añade siete nuevos juegos y recompensas para Battlefield 6
El servicio de juego en la nube de NVIDIA también ofrece una recompensa de Battlefield 6 a los miembros Ultimate
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
NVIDIA ha confirmado la llegada de siete nuevos títulos a su servicio GeForce NOW, ampliando el catálogo del servicio de streaming con una batería de lanzamientos que transitan desde los proyectos de conducción más realistas hasta aventuras frenéticas y experiencias de terror.
Entre ellos se encuentra ‘Project Motor Racing’, el ambicioso simulador que ha irrumpido con fuerza entre los aficionados al automovilismo más puristas. El juego incluye coches meticulosamente recreados, circuitos de todo el mundo, física realista, condiciones meteorológicas variables y un firme compromiso con la precisión.
Project Motor Racing – Release Trailer
Aunque también es cierto que no llega solo, puesto que todos estos títulos son los que añade esta semana GeForce NOW:
- ‘Of Ash and Steel’ (Steam)
- ‘Kill It With Fire’ (Xbox / PC Game Pass)
- ‘Project Motor Racing’ (Steam)
- ‘Brotato’ (Steam)
- ‘Cricket 26’ (Steam)
- ‘GODBREAKERS’ (Steam)
- ‘Zero Hour’ (Epic Games Store)
Skin de arma gratis para Battlefield 6
Además, durante estos días, los amantes de ‘Battlefield 6’ que dispongan de una cuenta Ultimate podrán conseguir una skin para el arma Marksman SVK-8.6 DMR. Para reclamarla deben acceder a la aplicación de GeForce NOW hasta el 26 de diciembre. Con todo lo anterior, NVIDIA ofrece una semana más su cuidada selección para jugadores que quieran competir, sobrevivir, gritar o simplemente descubrir nuevos mundos, todo directamente en su cada vez más influyente plataforma.
