PS Plus Extra y Premium reciben una jugosa batería de éxitos y juegos familiares en diciembre

Sony ha revelado la última batería de juegos del año 2025 para los modelos de suscripción Extra y Premium de la iniciativa PlayStation Plus. El mes trae grandes producciones, títulos familiares, un clásico remasterizado de PS2 y mucha acción en tierras lejanas. De momento 'Skate Story' ya está disponible, mientras que el resto llegará oficialmente el 16 de diciembre de 2025. Se trata de 'Assassin's Creed Mirage', 'Wo Long Fallen Dynasty', 'Granblue Fantasy Relink', 'Planet Coaster 2', 'Cat Quest III', 'Lego Horizon Adventures' y dos juegos de 'Paw Patrol'. Además, 'Soulcalibur III' llega al nivel Premium dentro del ámbito de clásicos.

Assassin's Creed Mirage

‘Mirage' nos pone en la piel de Basim en el Bagdad del siglo IX con una aventura más intensa, apoyada en el sigilo y la ejecución de letales misiones entre callejones y tejados. La versión incluida en el servicio incorpora 'Valle de los Recuerdos', una actualización que añade varias horas de contenido y una nueva región inspirada en AlUla.

Assassin's Creed Mirage - Tráiler lanzamiento

Wo Long Fallen Dynasty

Ahora la acción se traslada a una versión oscura de la China de la dinastía Han. En 'Wo Long Fallen Dynasty', el jugador controla a un miliciano anónimo que se abre paso entre soldados y criaturas sobrenaturales con un sistema de combate exigente, basado en desvíos y contraataques que castigan cada error.

Wo Long: Fallen Dynasty - Tráiler lanzamiento

Para no perder de vista

Entre el resto de estrenos, 'Skate Story' nos pone en la piel de un demonio de cristal que recibe una tabla y un trato peculiar con el diablo. Entre humo y estructuras de hormigón, cada tramo del recorrido combina movimientos, trucos y una ambientación bastante extraña. Por su parte, 'Granblue Fantasy Relink' plantea un viaje por un archipiélago flotante con misiones cooperativas, personajes con funciones diferenciadas y combates en tiempo real tanto en solitario como con amigos.

Granblue Fantasy: Relink - Launch Trailer

'Planet Coaster 2' sigue la línea de la gestión de parques temáticos, con especial atención a las atracciones acuáticas. El jugador diseña recintos, monta nuevas instalaciones, vigila el presupuesto y ajusta servicios para que el parque funcione sin sobresaltos.

En un tono más ligero, 'Cat Quest III' retoma la fórmula de rol y acción con un corsario gatuno que navega por el Purribean en busca de tesoros, mientras que 'Lego Horizon Adventures' lleva el mundo de Aloy al formato de los conocidos bloques de plástico, con cooperativo en la misma pantalla. El mes se completa con 'Paw Patrol Grand Prix' y 'Paw Patrol World', orientados a los más pequeños de la casa, con carreras, misiones breves y personajes muy conocidos de la serie animada.

LEGO Horizon Adventures - Gameplay Tráiler

Diciembre va de retro

El toque retro lo pone 'Soulcalibur III', que llega al nivel Premium con características como guardado rápido, rebobinado y filtros de imagen aplicados sobre la versión original de PlayStation 2. ¿Qué te parece el catálogo de diciembre? No se le puede negar su intención de combinar éxitos recientes, proyectos independientes, soluciones familiares y un clásico de lucha inmortal.