Lenny Kravitz interpretará a Pirate King Bawma, el villano de '007 First Light'.

Aquellos que siguen las películas de 007 saben que gran parte de su popularidad se debe, en parte, a los carismáticos villanos a los que James Bond se ha enfrentado a lo largo de su carrera. En este sentido, '007 First Light', el prometedor proyecto de IO Interactive, quiere ser fiel a ese principio usando a Lenny Kravitz como otro de sus adversarios. A sus 61 años, el músico, conocido por su trabajo en géneros que van desde el reggae hasta el rock y el funk, interpretará a Pirate King Bawma, un poderoso líder de una red de venta de armas en el mercado negro que salta a la elite de la delincuencia desde cero. Conocido por construir su propio 'Reino de Aleph', el personaje se describe como una figura tan carismática como impredecible que difumina la línea entre aliado y enemigo en el camino de Bond.

Un reparto formado por diversos villanos

Durante los Game Awards, el Pirate Bawma apareció en un nuevo tráiler. En él, pone a Bond y a su mentor en el MI6, John Greenway, en una situación delicada, decidido a eliminar cualquier injerencia externa. Lenny Kravitz interpreta al villano, aportando tanto su voz como su apariencia física en su primer gran papel en un videojuego. La forma en que se presenta el personaje recuerda mucho a cómo IO Interactive gestiona los "objetivos escurridizos" en ‘Hitman: World of Assassination’. La compañía es conocida por colaborar con celebridades como Eminem para crear increíbles misiones donde el objetivo es acercarse sigilosamente a ellos y eliminarlos sin llamar la atención.

En el caso de 007 'First Light', aún no está claro cómo funcionará el enfrentamiento con villanos y jefes, dado que el juego se centrará más en la acción. Lo que parece evidente es que los jugadores deberán ser bastante flexibles e ingeniosos para enfrentarse a adversarios poco convencionales.

Fechas, plazos y ediciones de 007 First Light

Con fecha de lanzamiento prevista para el 27 de marzo de 2026, el juego presenta una nueva historia de origen para el agente secreto. No obstante, parece que Kravitz no será su único invitado especial. Tendremos que esperar para descubrirlo hasta que IO Interactive revele el resto del elenco de villanos.

La casa de entretenimiento también ha desvelado la Collector's Edition del juego, que ya está disponible en venta anticipada para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Esta edición incluye el juego, el contenido de la Edición Deluxe, el atuendo de oro y obsidiana, una réplica de una máscara a tamaño real, su certificado de autenticidad, caja de acero y un imán de 007.

'007 First Light' – Lenny Kravitz

Incentivos de reserva

El juego ya se encuentra disponible en preventa y aquellos que reserven cualquier edición recibirán automáticamente la Edición Deluxe que incluye acceso anticipado de 24 horas. Estará disponible para PS5, Xbox Series, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Switch 2 y PC.