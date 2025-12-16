Milla Jovovich será el próximo 'Objetivo Escurridizo' de 'HITMAN World of Assassination'.

En IO Interactive están a tope de trabajo. El equipo danés se encuentra terminando de refinar su próximo superventas con licencia para matar '007 First Light' y, sin embargo, han tenido tiempo para desarrollar otro intenso 'Objetivo Escurridizo'.

Milla Jovovich se une al elenco de objetivos

Para esta ocasión fue la conocida actriz de Hollywood Milla Jovovich, la que saltó al escenario de los Game Awards para presentar a su nuevo personaje, Lilith Devereux, una ambiciosa y misteriosa aspirante a CEO de Ether Corporation. “¡Estoy muy emocionada de unirme a 'World of Assassination'! Interpretar a Lilith es increíble; es peligrosa, ambiciosa y guarda un oscuro secreto. Estoy deseando que los seguidores de Hitman puedan descubrir su historia en esta nueva misión”, explicó la actriz en la gala.

A la caza de Devereux

En esta nueva misión, el Agente 47 debe eliminar a Devereux, que, recién llegada al mundo de los poderosos, ha ascendido rápidamente tras la misteriosa muerte de su predecesor Neleis De Waal junto a los científicos Silvio Caruso y Francesca De Santis. Según la línea argumental oficial, su meteórico ascenso ha contado con el respaldo de Gregory Carlisle. Para cumplir el objetivo, el implacable ejecutor se desplazará hasta Carlisle Estate, ubicado en Dartmoor, donde su precisión como agente será puesta a prueba.

Eminem vs. Slim Shady

Antes de dirigirte a Dartmoor, todavía puedes disfrutar de la misión de 'Objetivo Escurridizo' de Eminem vs. Slim Shady, que continúa disponible gratis en todas las plataformas hasta el 31 de diciembre de 2025. Ambientada en un centro médico de Hokkaido transformado en el manicomio Popsomp Hills Asylum, Eminem ha encargado al Agente 47 asesinar a su alter ego, Slim Shady, de una vez por todas.

No está de más apuntar que también se ha publicado el nuevo Eminem vs Slim Shady DLC Pack, inspirado en este nuevo 'Objetivo Escurridizo', que también está disponible por tiempo limitado hasta la finalización de la misión, el 31 de diciembre de 2025.

'HITMAN World of Assassination' - Patient Zero Requiem (ft. Milla Jovovich). Elusive Target Teaser

¿Cuándo se estrena Milla Jovovich en 'HITMAN World of Assassination'?

“Tras la surrealista misión Eminem vs. Slim Shady queríamos sorprender a nuestra comunidad con otra colaboración inolvidable. Milla Jovovich aporta una intensidad única a su personaje y esta misión está repleta de misterio. Estoy seguro de que a nuestros seguidores les encantará cuando esté disponible dentro de unas semanas”, comentaba sobre el nuevo contenido Hakan Abrak, CEO de IO Interactive.