Dying Light: The Beast recibe la Nightmare Experience mientras el invierno regresa a Dying Light 2: Stay Human

Ambas entregas de la franquicia Dying Light reciben cantidad de novedades, incentivos y eventos

Dying Light 2.

Dying Light 2.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Techland ha publicado la actualización 1.5 para ‘Dying Light: The Beast’ con la serie de cambios más significativos desde el lanzamiento del juego. Se trata de Nightmare Experience, un nuevo modo de dificultad dirigido a jugadores que saben lo que se hacen. Para ir adelantando material, apuntar que la actualización es gratuita y se centra en la supervivencia, la gestión de recursos y el planteamiento de más estrategias, especialmente de noche.

Nightmare Experience

Nos adentramos rápidamente en este nuevo nivel de dificultad diseñado para jugadores veteranos. De este modo, tanto los enemigos humanos como los infectados son más fuertes, inteligentes, agresivos, y reaccionan con mayor rapidez. Algunas Zonas Oscuras ahora pueden incluir Coléricos durante el día, algo que, junto con la escasez de recursos, obliga a los jugadores a gestionar mejor sus opciones y explorar con mucho más cuidado.

El infectado más poderoso de Castor Woods

Esta actualización también incorpora como nuevo enemigo al Alpha Volatile, el infectado más poderoso de Castor Woods y el colérico más inteligente de la historia de ‘Dying Light’. Es capaz de rastrear el olor del jugador, ignorar la luz ultravioleta de la linterna y cazarlo siguiéndolo por todo el mapa. La única forma de librarse de él es eliminándolo o alcanzando una zona segura.

Nuevas mecánicas de supervivencia

A todo esto, se introducen nuevas mecánicas de supervivencia. Por ejemplo, el nuevo Hunger System afecta a la resistencia, la regeneración de salud y la eficacia en el combate. Además, cuanto más tiempo ignores el hambre, mayores serán las penalizaciones. Por otro lado, la linterna se descargará con el tiempo y su luz comenzará a atenuarse y a parpadear cuando la batería esté baja, obligándote a fabricar una nueva o a encontrar recambios.

Nightmare Experience.

Nightmare Experience.

Por otro lado, la iniciativa de la comunidad denominada “La llamada de la Bestia” sigue activa. Está permite participar en desafíos semanales, alcanzar objetivos compartidos, ganar recompensas y sumar esfuerzos para desbloquear una recompensa legendaria especial. El último reto ha comenzado el jueves 18 de diciembre.

Dying Light 2: Stay Human y sus Historias navideñas de 2025

Por otro lado, coge algo de abrigo porque la temporada navideña vuelve a ‘Dying Light 2: Stay Human’ con el evento Historias navideñas: Regalos del cielo 2025 que, entre otros elementos, trae de vuelta actividades de temporada, objetivos semanales y recompensas exclusivas a Villedor.

Baka vuelve con nuevos contratos que puedes completar para desbloquear objetos en su tienda basados en el nivel al que se encuentren. Estos se pueden adquirir utilizando Caramelos obtenidos al eliminar zombis de temporada, como mordedores y virales traviesos, huidizos robanieves, demoledores de las nieves y escupidores gélidos.

Premio especial de Navidad

Aquellos que recolecten suficientes Puntos de reputación, también podrán recibir una carta para Santa. Al enviar esta carta se activará un suministro aéreo especial. Unos encuentros custodiados por enemigos más poderosos, pero que también ofrecen el botín más valioso del evento, con armas de temporada y piezas de equipo. También se puede participar en objetivos semanales de la comunidad para desbloquear recompensas aún más raras. Cada semana se centra en derrotar a un tipo específico de enemigo de temporada y al alcanzar el hito, se obtienen armas y amuletos temáticos.

Night Wolf.

Night Wolf.

Llegan nuevos cosméticos a la tienda

Además, esta actualización introduce un nuevo tipo de lote en la tienda del juego llamado The Evolving Bundle, que incluye armas, objetos cosméticos y un atuendo que evoluciona hacia versiones más exclusivas a medida que los jugadores completan las misiones asociadas a cada objeto. 

