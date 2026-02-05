Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIDEOJUEGOS

GXTrust rinde homenaje al Yermo con una pieza única inspirada en el Pip-Boy de Fallout

Diseñada y realizada a mano esta pieza convierte el escritorio en un pequeño refugio Vault-Tec

En el universo de 'Fallout', el Pip-Boy actúa como herramienta tanto practica como narrativa.

En el universo de 'Fallout', el Pip-Boy actúa como herramienta tanto practica como narrativa. / CEDIDA

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Para celebrar el último episodio de la serie 'Fallout' y reconocer la influencia en el género postapocalíptico de la franquicia que dio forma al mundo del Yermo, GXTrust ha creado un set exclusivo compuesto por un ratón y una alfombrilla, producidos como una sola unidad en el mundo.

En el universo de 'Fallout', el Pip-Boy actúa como herramienta tanto practica como narrativa. Es una especie de ordenador de muñeca que funciona como diario personal, mapa, radio y gestor de inventario, siempre pegado al antebrazo del habitante del refugio. El punto diferencial, además, está en la forma de integrarlo. En lugar de recurrir a menús “externos”, en los distintos títulos integra la información dentro de la ficción y convierte el dispositivo en parte de la rutina del personaje.

Personal Information Processor

Su nombre viene de “PIP”, siglas de “Personal Information Processor”, y se atribuye a RobCo Industries, con Vault-Tec como engranaje principal en su distribución dentro de las bóvedas. Ese origen explica por qué el aparato resulta coherente en un mundo que mezcla propaganda de los años cincuenta, tecnología de otra época y supervivencia en un paisaje arrasado.

El Pip-Boy acompaña a la franquicia desde su estreno en 1997 y con el paso de los años, ha ido mutando en modelos y estética. La nomenclatura más habitual apunta al Pip-Boy 2000 en los juegos clásicos y del salto hacia la línea 3000 en la etapa moderna, con un diseño más “industrial” y una presencia todavía más reconocible en la muñeca.

FallOut.

Pip-Boy. / CEDIDA

Con esa trayectoria, se entiende que el Pip-Boy haya terminado cruzando la pantalla hasta convertirse en objetos reales. Justo ahí entra la propuesta de GXTrust, que se apropia de ese lenguaje visual y lo traslada a una “composición” de escritorio, con ratón y alfombrilla diseñados como un set de edición única muy cercana al coleccionismo.

Completamente operativos

Diseñada y realizada a mano por el reconocido modder Future XP, esta pieza convierte el escritorio en un pequeño refugio Vault-Tec. La creación se basa en la estética inconfundible del Pip-Boy, reinterpretando su lenguaje visual industrial, con tonos militares, señalética “de seguridad”, detalles técnicos y un acabado que parece salido directamente de un inventario del Yermo, en un periférico funcional y espectacular.

GXTrust – Fallout – Vídeo

Artesanía tecnológica

Noticias relacionadas

El diseño se ha realizado sobre el GXT 110 Felox, un ratón gaming inalámbrico recargable con iluminación LED multicolor, preparado para ofrecer el mejor rendimiento en videojuegos. El resultado es un homenaje tangible a la cultura Fallout, una mezcla de diseño, artesanía y un punto de recuerdo que encapsula el espíritu de supervivencia, humor ácido y retrofuturismo que define la serie. ¿Sueñas con hacerte con una? De momento puedes participar en un sorteo organizado en las redes sociales de Bethesda y Trust en España.   

