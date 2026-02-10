Movistar KOI, GIANTX y Team Heretics se meten en los playoffs de la LEC Versus

La jornada disputada este fin de semana en la LEC Versus de ‘League of Legends’ puso punto final a la fase regular y deja definidos los ocho equipos que competirán en los playoffs. La igualdad ha sido máxima hasta el último día, cuando cada partida podía suponer la eliminación o la clasificación para varios conjuntos. Los playoffs se empezarán disputando en Berlín del 16 al 23 de febrero y se desplazarán a Badalona el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo para determinar al campeón de la competición.

Los deberes hechos

Los equipos que han logrado el billete para la fase eliminatoria son Karmine Corp, Natus Vincere, Team Vitality, G2 Esports, Fnatic, Movistar KOI, GIANTX y Team Heretics. Todos ellos avanzan a unos playoffs que se disputarán bajo el formato de doble eliminación.

La presencia española en playoffs queda asegurada con la clasificación de Movistar KOI, GIANTX y Team Heretics. Team Heretics y Movistar KOI tuvieron que esperar al último día para sellar su billete a playoffs, mientras que GIANTX hizo los deberes la semana pasada y solo le quedaba definir su posición final.

Movistar KOI vence y convence

Fue la contundente victoria de Movistar KOI en la última partida de la fase regular frente a Natus Vincere, la que permitió al equipo entrenado por Tomás "Melzhet" Campelos pasar a la siguiente fase. Había perdido el sábado ante Team Vitality que será, precisamente, su primer adversario en la primera ronda de playoffs.

Victoria de Movistar KOI. / Cedida.

Por su parte, GIANTX, ya con la clasificación asegurada, no mostró su mejor cara y cosechó dos derrotas ante Karmine Corp y Karmine Corp Blue. Los gigantes cierran una fase regular bastante completa, pero con la sensación de que cualquier equipo puede causarles problemas. Su primer rival en la fase eliminatoria será Karmine Corp.

Team Heretics también consiguió el pase a los playoffs después de una racha espectacular de cuatro victorias consecutivas. Las dos últimas las logró este fin de semana, ante dos grandes equipos como Fnatic y Karmine Corp. Su rival en la primera fase será Natus Vincere.

El fenómeno de Los Ratones

Uno de los equipos más mediáticos de la competición, Los Ratones, se quedó a un paso de lograr la gesta y entrar entre los ocho mejores equipos de la competición. Sin embargo, su derrota ante Team Vitality en el último partido, sumada a los resultados de los demás equipos certificó su eliminación.

Emparejamientos para los playoffs de LEC Versus

Todo por decidir entre los 8 equipos que pelearán en Berlín del 16 al 23 de febrero por conseguir estar en las finales de Badalona del 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.