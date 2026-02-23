Arranca la 'Publisher Sale' 2026 de Wargaming en Steam con el anuncio de la beta de 'World of Warships: Legends'

Wargaming, desarrollador de juegos como ‘World of Tanks’ y ‘World of Warships’, está preparado para lanzar su 'Publisher Sale' en Steam con ofertas que vamos a repasar al detalle. Pero además de importantes descuentos, la editora anuncia que llevará ‘World of Warships: Legends’ a Steam en PC, portando el combate naval de consolas a una nueva plataforma. La próxima beta cerrada tendrá lugar del 12 al 16 de marzo de 2026. Allí podrás disfrutar de batallas navales multijugador, probar el sistema de Comandantes y descubrir varios modos de juego.

Cuatro en uno

Entre las ofertas más importantes, aparece un lote 4 en 1 que ofrece contenido gratuito para ‘World of Tanks’, ‘World of Tanks Blitz’, ‘World of Warships’ y ‘World of Warplanes’. Este lote incluye días de cuenta premium, créditos, elementos de personalización y otros objetos de valor dentro del juego, ideales tanto para jugadores veteranos como para los recién llegados. También hay disponible un segundo lote 4 en 1 con contenido aún más valioso, con un enorme descuento del 90%.

Por otro lado, ‘World of Warships’ en Steam permite reclamar un 'DLC' gratuito durante tiempo limitado que incluye dos camuflajes permanentes y suma recursos de gran valor. La 'Wargaming Publisher Sale', al mismo tiempo promete descuentos de hasta un 90% en un lote especial multiplataforma que incluye el acorazado premium de nivel VI Mutsu y descuentos de hasta el 84% en algunos de los 'DLC' más populares, como el Ishizuchi, Smith, Yūbari y Prinz Eitel Friedrich.

Camufaje al estilo Steam

Los jugadores de ‘World of Tanks Blitz’ en Steam también pueden reclamar su paquete extra gratuito que incluye un camuflaje exclusivo con estilo Steam, un avatar animado y consumibles dentro del juego. Durante la 'Wargaming Publisher Sale', también se podrán aprovechar descuentos de hasta un 90% en lotes seleccionados. Entre los más destacados se incluyen vehículos premium y de coleccionista como el 'Bretagne Panther' de nivel VI, el 'T28 Concept' de nivel VII y el 'Keiler' de nivel VIII, además de paquetes cosméticos en ofertas especiales.

Los ases de ‘World of Warplanes’ pueden adquirir el nuevo 'Flying Mustang Pack' con un gran descuento, abastecerse de valiosos consumibles con un 'DLC' por tiempo limitado para que sus batallas sean más exitosas y lucrativas, o echar un vistazo a múltiples 'DLC' con precios especiales.

Noticias relacionadas

Otra forma de vivir 'World of Tanks'

De cara al futuro, también estamos pendientes del próximo multiplataforma de la casa, ‘World of Tanks: HEAT’, a la espera de futuros anuncios. Pero, además se ha añadido una colección de clásicos que estará disponible con un 85% de descuento. Entre ellos se incluyen los tres juegos originales de ‘Master of Orion’, ‘Total Annihilation’ y los dos títulos de ‘Massive Assault’. Recuerda que los descuentos están disponibles durante toda la semana, del 19 al 26 de febrero.