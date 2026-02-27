Teamfight Tactics pone en marcha el ambicioso programa TFT Community Frameworks para 2026

Riot Games pone en marcha un nuevo marco de trabajo en la región de EMEA para 2026, con el propósito de ordenar y dar más consistencia tanto a la escena competitiva como a los eventos de comunidad de ‘Teamfight Tactics’ (TFT). La estructura se divide en tres categorías principales, Community Events, TFT Minors y TFT Majors. Las solicitudes para organizar Community Events y TFT Minors ya están abiertas, pero los TFT Minors se limitan, por ahora, a Francia, España, Alemania y Polonia.

Un fenómeno en expansión

Entre las IP de la casa de entretenimiento, ‘Teamfight Tactics’ es uno de los títulos con mayor tirón dentro de su comunidad. La presentación del plan en EMEA consolida el apoyo a la comunidad y eventos que organiza, además del crecimiento de su autobattler de corte estratégico. Para apoyar este planteamiento, Riot Games presenta el programa TFT Community Frameworks, que se divide en TFT Community Events, TFT Minors y TFT Majors. El objetivo aquí pasa por impulsar una comunidad activa en cada Set, promover la participación en todos los niveles y celebrar el entusiasmo alrededor de ‘TFT’ en toda la región. Todas las iniciativas se desarrollarán dentro de una estructura que combina actividades online, eventos presenciales y celebraciones locales, con distintos tipos de apoyo por parte de Riot. A partir de ahí, el programa se articula en estos tres niveles.

TFT Community Events. / CEDIDA

TFT Community Events

Los Community Events, ya sean online o presenciales, forman la base del programa y la diversidad es uno de sus pilares. Creadores de contenido, organizadores de torneos y responsables de comunidades consolidadas, como servidores de Discord o clubes de ‘TFT’, están invitados a participar. Aquí arranca el recorrido.

TFT Minors

Cuando un Community Event crece y se convierte en una experiencia competitiva de mayor nivel, puede pasar a ser un TFT Minor, donde la competición estructurada gana presencia. Esta categoría se dirige a creadores de contenido, equipos y organizaciones con implantación local y antecedentes en producción y coordinación de eventos.

El formato principal consiste en la organización del Clasificatorio Oficial para el TFT Major, en los Sets en los que esté previsto un Major. Aun así, la programación contempla más elementos aparte del torneo y son imprescindibles las actividades pensadas para el público, como zonas para principiantes, encuentros con jugadores profesionales, mini competiciones u otras propuestas relacionadas con el juego.

En la primera temporada, los TFT Minors estarán disponibles exclusivamente en Francia, España, Alemania y Polonia, con un TFT Minor por país y Set. Un requisito importante será la colaboración con uno o varios creadores de contenido, cuyo canal actuará como plataforma oficial de retransmisión del evento.

TFT Majors

Los TFT Majors representan la parte más alta de la competición comunitaria regional. Estos grandes eventos presenciales están gestionados por un organizador profesional de torneos y se plantean como las citas más relevantes del circuito para la comunidad. A diferencia de los otros niveles, los Majors son muy exclusivos y quedan limitados a un único evento por Set en EMEA. Es importante señalar que no se celebrará ningún TFT Major durante el Set previo al TFT Open, dejando espacio para el máximo nivel de competición global. El primer gran hito de esta categoría está previsto para el final del Set 17.

Los TFT Majors contarán con competición de primer nivel, y sus ganadores obtendrán la clasificación directa al TFT Open. De este modo, sirven de puente entre el ecosistema comunitario y la escena profesional, y culminan en la mayor celebración presencial de Teamfight Tactics.

Participa y organiza tu evento

Cualquier persona con experiencia en la organización de eventos que desee contribuir al crecimiento de ‘TFT’ puede consultar toda la información necesaria para presentar su propuesta en el enlace oficial. Para los Community Events, las solicitudes ya se pueden enviar y permanecerán abiertas durante todo el año. En el caso de los TFT Minors, la convocatoria para el Set 17 estará abierta hasta el 21 de marzo de 2026, con revisión de solicitudes del 22 de marzo al 5 de abril, mientras que para el Set 18 las solicitudes podrán enviarse del 6 de mayo al 4 de junio de 2026, con revisión del 5 al 19 de junio.