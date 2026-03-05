Aunque todo el mundo lo sabía Ubisoft confirma el remake de Assassin's Creed Black Flag

Ubisoft ha confirmado oficialmente lo que ya se había filtrado de diversas maneras a lo largo de los últimos meses. Entre los próximos proyectos, la compañía lanzará una nueva versión de 'Assassin's Creed IV Black Flag', reconocido como uno de sus capítulos más importantes dentro de esa etapa de la franquicia.

Un assassin entre muchos

El jefe de contenido Jean Guesdon lo comunicó a través de los canales oficiales de 'Assassin's Creed', donde actualizó la información sobre el rumbo previsto para la franquicia, con un repaso que incluyó la última gran actualización prevista para 'Assassin's Creed Shadows', planes para el oscuro ‘Codename Hexe’, 60 fps para 'Assassin's Creed Unity' en PS5 y Xbox Series X|S, un refuerzo al desarrollo del juego móvil 'Assassin's Creed Jade' y, por supuesto, el remake de 'Assassin's Creed IV Black Flag'.

Assassin's Creed IV Black Flag nuevo / Ubisoft

“Estamos acostumbrados a la especulación en torno a Assassin's Creed, pero vale la pena recordar que nada es verdad. Todo está permitido”. Bueno, también es cierto que esta vez algunos rumores vienen impulsados por un buen viento. “Mantened el telescopio apuntando hacia el horizonte”. Haciendo referencia a los diversos rumores sobre el juego que comenzaron a circular hace más de un año.

Primera imagen oficial

Por si no fuera suficiente, la ilustración que acompaña el texto disipa cualquier duda sobre esta escueta confirmación, ya que el desarrollador francés únicamente confirma que el remake del juego eliminará el "IV" que identificaba esa entrega en la numeración de la serie. Tras su lanzamiento, el proyecto quedará simplemente como 'Black Flag Resynced' y volverá a centrar su historia en la figura del pirata Edward Kenway.

Situación del proyecto

A pesar de confirmar la existencia del remake y publicar su primera imagen oficial, la casa gala no ha compartido más detalles sobre el proyecto. Si resultan ciertos algunos rumores de última hora, el juego estaría en manos de la división de Singapur de la compañía, la misma que produjo 'Skull and Bones'. El resto de filtraciones dejan entrever que 'Black Flag Resynced' mantendrá estructura e historia, pero seguirá una línea más próxima a la jugabilidad de las entregas más recientes de la serie. En la práctica, supondría que el juego debería incluir más elementos de rol, así como un sistema de combate con cambios importantes respecto a la versión original.

De momento también se desconoce si se conservarán las secciones fuera del Animus que conectaban el juego con otros capítulos de la franquicia. En ellas, los jugadores asumían el papel de un probador de un estudio gestionado por Abstergo, que entra en contacto con la Hermandad y comienza a trabajar para ellos como infiltrado.

Noticias relacionadas

Assassin´s Creed 4 Black Flag – Tráiler

Una de piratas

La cuarta entrega de la serie llegó a las tiendas en un momento en que la franquicia mostraba síntomas de cansancio debido a su ritmo anual de lanzamientos. Además de introducir un protagonista carismático, convenció a buena parte del público con sus mecánicas de navegación, que evolucionaron a partir de los elogiados conceptos de 'Assassin's Creed III'.