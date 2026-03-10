¿No sabes qué jugar después de Resident Evil Requiem? Aquí tienes 5 recomendaciones para continuar

Si ya has visto los créditos y a las primeras de cambio has terminado con ‘Resident Evil Requiem’, pero te apetece seguir con alguna propuesta cercana al survival horror de la factoría japonesa, con tensión, puzles y acción, aquí van cinco juegos que comparten esa misma forma de entender el terror, opresión ambiental, gestión de recursos y momentos de incertidumbre.

Crisol Theater of Idols – PC, PS5 y Xbox Series X|S

‘Crisol Theater of Idols’ es un juego de terror y acción en primera persona desarrollado por el equipo español Vermila Studios y publicado bajo el sello Blumhouse Games. Parte de una versión deformada de España, con folclore, religión y rituales mezclados, donde su protagonista se adentra en una isla maldita.

Su rasgo más reconocible es el sistema de combate basado en la sangre. Las armas consumen la propia vida del personaje, así que cada enfrentamiento convierte el combate en una cuestión de cálculo, porque el precio siempre es a costa de la salud. Esa idea, además, se liga a la narrativa y atmósfera, con figuras religiosas y estatuas que cobran vida dentro de un mundo pensado para incomodar, con escenarios en ruinas y pasillos que no dan tregua. Es una opción muy a tener en cuenta para llenar ese vacío que te ha dejado el final de ‘Resident Evil Requiem’.

Tormented Souls 2 – PC, PS5 y Xbox Series X|S

‘Tormented Souls 2’ es la secuela del survival horror de Dual Effect. La historia continúa con Caroline Walker, protagonista del primer juego, para ofrecer otra vez una experiencia de terror clásico con espacios cerrados, poco margen para acumular recursos y rompecabezas. En lo jugable reivindica ese sabor a terror clásico a través de opciones planteadas para adaptarse a distintos tipos de jugador.

El resultado es una aventura más interesada en la tensión sostenida, con combates que alternan momentos de amenaza inmediata y tramos donde conviene avanzar despacio, guardando munición y objetos curativos. Por tono y planteamiento, es de esos títulos que funcionan perfectamente como siguiente paso tras un intenso ‘Resident Evil’, por su manera de trabajar la tensión en espacios cerrados, la sensación de amenaza constante y la escasez de munición.

Daymare 1994 Sandcastle – PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S

‘Daymare 1994 Sandcastle’ es un survival horror en tercera persona desarrollado por Invader Studios que está concebido como precuela de ‘Daymare 1998’ y sitúa su historia en 1994, trasladando la misión a un centro de investigación avanzado donde los experimentos biológicos se salen de control. El personaje principal es Dalila Reyes, una ex espía gubernamental que ahora trabaja para la unidad H.A.D.E.S., enviada a investigar una situación que se tuerce rápidamente.

El formato reúne secuencias de disparos, gestión de recursos y rompecabezas ambientales en escenarios como pasillos, salas técnicas y zonas restringidas en los que todo se complica antes de lo que esperas. Su estructura es más directa que en otros survival clásicos, pero mantiene el espíritu de ir recogiendo documentos, habilitando nuevos accesos y volviendo sobre tus pasos cuando aparecen nuevas llaves u objetos. Si buscas algo con estética noventera, ritmo de thriller en instalaciones cerradas, ‘Daymare 1994’ es una buena opción para aterrorizarse entre tiroteos.

The Evil Within 2 – PC, PS4 y Xbox One

‘The Evil Within 2’ es un survival horror desarrollado por Tango Gameworks que se plantea a modo de continuación directa de ‘The Evil Within’. El protagonista vuelve a ser Sebastián Castellanos, detective afectado por los sucesos del primer juego, que se ve arrastrado otra vez al mundo de STEM. La secuela mezcla tramos de terror puro, sigilo, exploración de zonas abiertas y combates con criaturas diseñadas para que nunca vayas del todo tranquilo.

La estructura es uno de los aspectos mejor resueltos del juego, ya que, lejos de apostar por un avance del todo cerrado, parte de la aventura te deja moverte por áreas algo más amplias, con rutas secundarias, recursos escondidos y encuentros opcionales. También mantiene una manera muy concreta de entender el horror psicológico, con escenarios que cambian de forma y reglas que se alteran de forma deliberada para generar desconcierto. Si te apetece seguir con terror moderno, acción y una narrativa de pesadilla, ‘The Evil Within 2’ resulta una opción muy acertada como “siguiente juego” tras ‘Resident Evil: Requiem’, sobre todo si te apetece algo con situaciones más variadas.

Dead Space Remake – PC, PS5 y Xbox Series X|S

‘Dead Space’ es el remake del juego original de 2008, desarrollado por Motive. La historia sigue a Isaac Clarke, un ingeniero que llega a la nave minera USG Ishimura para atender una incidencia técnica y se encuentra con un desastre total, con la tripulación aniquilada y su mujer Nicole desaparecida. Buena parte de su propuesta gira en torno al terror espacial y a las técnicas de desmembramiento estratégico, uno de los rasgos más reconocibles de la serie. No basta con disparar a cualquier parte, conviene apuntar a las extremidades para frenar a los necromorfos, criaturas que convierten pasillos y salas de mantenimiento en trampas mortales.

El remake, además, actualiza el apartado técnico y la puesta en escena sin perder el espíritu del original, con un sonido que trabaja los golpes de efecto y la tensión de fondo por medio de ruidos metálicos, alarmas y silencios incómodos. Si vienes de ‘Resident Evil’ y quieres algo igual de opresivo, pero en un ambiente de ciencia ficción, ‘Dead Space’ es perfecto por cómo traslada la presión de los espacios cerrados, la escasez de recursos y la sensación de peligro.

Noticias relacionadas

Lote de imprescindibles

De modo que, si te apetece seguir jugando sin salir demasiado del género, aquí tienes una selección muy útil, con propuestas que van del terror clásico a la ciencia ficción más agobiante, pero siempre con esa complicada combinación de presión, gestión de recursos y amenaza constante que emplean estos referentes del género.