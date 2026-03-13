Borderlands 4: el primer pack de historia añade un personaje, una zona inédita y progresión compartida

primer paquete de historia llamado “Mad Ellie y la Cámara de los Condenados”, el 26 de marzo. La expansión estará disponible para PS5, Xbox Series y PC, e incorporará un nuevo buscacámaras, otra región con misiones y actividades, así como nuevos jefes y coleccionables. Pero aún hay más, porque la desarrolladora ha confirmado que añadirá progresión compartida entre personajes, una función muy solicitada por su comunidad.

Requisitos para llegar a la expansión

No obstante, para acceder al contenido debes haber completado la misión “A Lot to Process” en Fadefields y tener un nivel 13 o superior. Si no cumples estos requisitos, también podrás empezar directamente con un nuevo buscacámaras de este nivel inicial. Además, no hay demasiado problema a nivel argumental, porque el paquete presenta una historia independiente, así que los nuevos jugadores podrán entrar en ella sin necesidad de conocimientos previos de la franquicia.

Borderlands 4. / Cedida

Mecánicas basadas en la aleatoriedad

Entre la gran cantidad de contenido que propone esta primera expansión, destaca la llegada de C4SH, un nuevo buscacámaras jugable. Se trata de un robot ligado al mundo de los casinos armado con una baraja mágica, que es capaz de experimentar la imprevisibilidad sobre un estilo de lucha de riesgo y recompensa.

Este nuevo personaje usa cartas para generar hechizos y efectos aleatorios durante las batallas y, por ejemplo, una de sus habilidades, llamada 'Sleight of Hand', le permite lanzar cartas del mazo para desatar diversos poderes. Al igual que los demás buscacámaras de ‘Borderlands 4’, el nuevo personaje cuenta con tres habilidades de acción y tres árboles de habilidades que se pueden mejorar con características pasivas y aumentos.

Nueva región explorable en la expansión

En este caso, la historia se desarrolla en Whispering Glacier, una zona helada llena de restos de naves espaciales abandonadas que esconde algunos secretos. Aquí los jugadores se unen a Ellie, la hija de Mad Moxxi, para enfrentarse a una entidad cósmica que amenaza el planeta Kairos. Para lograr este objetivo tendrán que destruir un monolito alienígena e investigar la llamada Cámara de los Condenados. Por suerte el grupo no estará solo y contará con la ayuda de Mancubus Bloodtooth, un personaje familiar para los seguidores de la franquicia.

La región de Whispering Glacier presenta nuevas misiones de historia, actividades secundarias y coleccionables. En cierto punto del progreso, incluso será posible destruir grandes masas de carne para desbloquear nuevas áreas, botín y rompecabezas. Además, el juego introduce una nueva mecánica que lleva a los jugadores a una dimensión de pesadilla al interactuar con árboles eldritch. Allí les esperará un jefe aleatorio.

Nuevos jefes y opciones de combate

La expansión incluye dos grandes combates contra jefes y 16 minijefes repartidos por la nueva región. Entre los enemigos puedes esperar soldados de la Legión DAHL, así como Kraggons y Scavs. El paquete también ampliará el inabarcable arsenal de la entrega con tres armas Pearlescent y 11 nuevos elementos de equipo legendario, incluidas granadas, armas pesadas, escudos y modificadores de clase.

La progresión compartida y objetos cosméticos

Junto al lanzamiento de este primer capítulo extra de la historia, ‘Borderlands 4’ recibirá una actualización gratuita que implementa la progresión compartida entre personajes. Es decir, ahora los tokens SDU, los Hover Drives, las recompensas cosméticas y el progreso en actividades estarán vinculados a la cuenta del jugador. Sin embargo, la función de guardado multiplataforma aún está en desarrollo.

El primer paquete de historia de ‘Borderlands 4’ tampoco se olvida de los artículos cosméticos y ofrece hasta 28 nuevos repartidos entre cabezas, skins y accesorios para personajes, armas, vehículos y el dron ECHO-4. En total, habrá dos cabezas utilizables por todos los buscacámaras, cuatro skins también compartidas, ocho cabezas exclusivas de C4SH, un cuerpo alternativo para este personaje, cuatro skins para armas, cuatro para vehículos, tres skins y accesorios para el dron ECHO-4 y un ECHO-4 Frame.

Borderlands 4 - Mad Ellie and the Vault of the Damned

Un año repleto de emociones

Por último, la editora ha publicado la hoja de ruta del contenido planificado para ‘Borderlands 4’ a lo largo de 2026. Habrá novedades para el tramo final del juego hasta verano, con un jefe de incursión en abril y un Takedown en mayo.

Noticias relacionadas

Entre el segundo y el tercer trimestre llegarán los Lotes de Recompensa 3, 4 y 5, que incluyen una Tarjeta de la Cámara con cosméticos y equipo desbloqueables a través del juego, así como misiones narrativas complementarias. Ya en el tercer bloque del año, está previsto el lanzamiento del segundo paquete de historia, que incluye otro personaje jugable completamente nuevo, misiones ambientadas en una región adicional de Kairos, equipo y artículos cosméticos.