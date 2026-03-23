El formato de velocidad arcade Screamer publica su fórmula de narración colaborativa y jugabilidad accesible

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 23 y el 27 de marzo en PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC, con un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas junto a un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Entre los nombres más esperados de la semana aparece ‘Screamer’, la nueva entrega con la que Milestone recupera aquel clásico de los noventa y lo lleva a una ciudad distópica con carreras arcade y un completo modo historia. También se suma ‘Mega Man Star Force Legacy Collection’, una recopilación que reúne los siete títulos de esta etapa de Mega Man, y ‘Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park’, que añade contenido inédito en Bellabel Park, nuevas pruebas multijugador, jefes y mejoras específicas para Switch 2. A continuación puedes consultar la lista completa con sus plataformas y fechas.

Martes 24 de marzo

‘Ariana and the Elder Codex’ (PS4, PS5, Switch)

Miércoles 25 de marzo

‘Absolum’ (Xbox Series)

Jueves 26 de marzo

‘EverSiege: Untold Ages’ (PC)

‘Life is Strange: Reunion’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Reunion’ retoma la línea de Max y Chloe en una nueva historia ambientada en la Universidad de Caledon, donde Max trabaja como profesora de fotografía. Todo arranca con una cuenta atrás de tres días antes de que un incendio arrase el campus, así que Max tendrá que volver a recurrir a su poder para rebobinar el tiempo e intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos. Square Enix plantea la aventura con Max y Chloe como personajes jugables, conversaciones con distintos caminos, puzles ligados al uso del tiempo y una trama muy centrada en su reencuentro y en las secuelas que aún arrastran.

Life is Strange Reunion – Anuncio

Video de YouTube sobre Life is Strange Reunion.

‘Nova Roma’ (PC)

‘Nutmeg!’ (PC)

‘Way of the Hunter 2’ (PC)

‘Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park’ (Switch 2)

‘Screamer’ (PS5, Xbox Series, PC)

Milestone recupera ‘Screamer’ a través de una fórmula arcade de estética anime, con competiciones, carreras y una ciudad repleta de sorpresas como telón de fondo. La jugabilidad gira alrededor del sistema Twin Stick, que separa la dirección y el derrape, y del ECHO, una tecnología que permite usar impulso, escudo, ataques y la Overdrive en plena carrera. También presume de un completo modo historia, más de media hora de escenas creadas por Polygon Pictures, opciones para desbloquear diseños y piezas del coche, pruebas arcade, partidas en línea y pantalla dividida local para hasta cuatro jugadores.

Screamer - Story Trailer

Video de presentación de Screamer.

Viernes 27 de marzo

‘MARVEL MaXimum Collection’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Rabbit Samurai’ (PC)

‘Virtual Cottage 2’ (PC)

‘Mega Man Star Force Legacy Collection’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

‘Mega Man Star Force Legacy Collection’ reúne los siete juegos de la serie en un único volumen y recupera la historia de Geo Stelar y Omega-Xis, con ese cruce entre rol y combates en tiempo real que hizo tan reconocible esta etapa de Mega Man. La base se mantiene fiel a los originales, pero llega acompañada de varias mejoras para hacerla más accesible, entre ellas filtros visuales opcionales, galería de ilustraciones y música, además de juego online.

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Mega Man Star Force Legacy Collection – Tráiler

Tráiler del videojuego Mega Man Star Force Legacy Collection.

Carreras arcade y una visita nueva al Reino Flor

Milestone recupera uno de sus franquicias históricas y la adapta sobre una producción creada bajo el influjo de una ciudad distópica y un modo historia que deja patente la forma en la que el estudio ha querido recuperar la serie. A su lado, ‘Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park’ estrena contenido adicional para Switch 2, nuevas actividades multijugador y combates contra los Koopalings en Bellabel Park. Entre un estreno y otro, esta semana también se publican ‘Life is Strange: Reunion’, ‘MARVEL MaXimum Collection’ y ‘Mega Man Star Force Legacy Collection’, así que el cierre de marzo se precipita a base de carreras, plataformas y aventuras narrativas junto a producciones independientes de todo tipo y condición.