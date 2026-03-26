¿Tu PC está preparado para mover Forza Horizon 6? Consulta los requisitos mínimos, recomendados y extremos

Microsoft ha publicado los requisitos completos del sistema para ejecutar ‘Forza Horizon 6’ en PC. Para ello ha recurrido a una tabla muy detallada que enumera no sólo los componentes mínimos y recomendados, sino también las especificaciones para las configuraciones "extrema" y "extrema con trazado de rayos".

No es demasiado exigente

En términos generales, el juego no parece exigir demasiado al hardware en sus perfiles básicos. Incluso en su configuración más avanzada, ‘Forza Horizon 6’ no supera los requisitos de una RTX 5070 Ti. Sin embargo, se recomienda jugar en 4K con escalado, de manera que hará falta un equipo más potente para ejecutarlo en 4K nativo con trazado de rayos. A continuación, se detallan las recomendaciones mínimas de Microsoft para su nuevo juego de carreras.

Forza Horizon 6. / .

Requisitos mínimos

CPU - Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600

GPU - GTX 1650 o Radeon RX 6500 XT o Intel Arc A380

Memoria - 16 GB de RAM + SSD

El resultado esperado es que el juego funcione con ajustes bajos a 1080p y 60 fps. Como podemos ver, ‘Forza Horizon 6’ llegará optimizado para GPU Intel.

Requisitos recomendados

CPU - Intel Core i5-12400F o AMD Ryzen 5 5600X

GPU - RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT o Intel Arc A580

Memoria - 16 GB de RAM + SSD

El resultado esperado es que el juego funcione con la configuración gráfica en alta resolución, 1440p, a 60 fps o más.

Forza Horizon 6 llevado al "extremo"

Como ya se mencionó, también tenemos configuraciones preestablecidas para Extreme y Extreme con trazado de rayos. Primero, la lista sin trazado de rayos.

CPU - Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700X

GPU - RTX 4070 Ti o Radeon RX 7900 XT

Memoria - 24 GB de RAM + SSD NVMe

El resultado esperado es que el juego se ejecute con la configuración Extrema a una resolución de 4K, 60 fps o superior. Por último, la máquina sugerida para ejecutar ‘Forza Horizon 6’ en 4K con trazado de rayos activado.

Requisitos Forza Horizon 6. / .

CPU - Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700X

GPU - RTX 5070 Ti o Radeon RX 9070 XT

Memoria - 32 GB de RAM + SSD NVMe

El resultado esperado es que el juego se ejecute con Extreme RT en 4K, con escalado, a 60 fps o más.

¿Cuándo se publica Forza Horizon 6?

Otro aspecto importante es la flexibilidad en la configuración gráfica. Todas las opciones se pueden ajustar sin necesidad de reiniciar el juego, con previsualizaciones en tiempo real y monitorización del uso de memoria. El título también incluirá un modo de evaluación comparativa para analizar el rendimiento. Además, ‘Forza Horizon 6’ contará con compatibilidad total con guardado cruzado entre plataformas, incluyendo Xbox Series X|S, PC, Steam y dispositivos portátiles como Steam Deck. También se espera una versión para PS5 a finales de este año.

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Forza Horizon 6 - Gameplay Teaser

Video de gameplay de Forza Horizon 6.

Con estas características, Playground Games pretende firmar su versión para PC más completa hasta la fecha, adaptando el juego tanto a equipos de alto rendimiento como a dispositivos más modestos, sin renunciar a la calidad visual.