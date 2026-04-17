Viajamos a Wilds Unknown con el próximo set de Disney Lorcana TCG

El juego de cartas coleccionables ‘Disney Lorcana TCG’, ha presentado escenarios fantásticos en sus últimos once sets, pero ninguno tan intrigante y peligroso como el de ‘Wilds Unknown’. Tras el deshielo provocado por Winterspell en el set anterior, los glimmers de los personajes de Disney y Pixar se ven transportados a tierras remotas como Wilderknot, el Great Empty Sea y los Torchlight Peaks.

Nuevos glimmers

Allí, los jugadores descubrirán glimmers de Toy Story, Brave y Los Increíbles por primera vez en ‘Disney Lorcana TCG’ en un set que estará disponible en eventos de prelanzamiento a partir del 8 de mayo de 2026, mientras que llegará al resto de establecimientos el 15 de mayo, es decir, una semana después.

Cada set incluye cartas encantadas con ilustraciones completas y estas destacan entre las más raras que los jugadores y coleccionistas pueden encontrar, siempre presentando ilustraciones temáticas del set. Para ‘Wilds Unknown’, Ravensburger ha anunciado que contará con un estilo artístico inspirado en el art nouveau, denominado Lore Nouveau, que captura la sensación de explorar las nuevas regiones del reino de Lorcana. Este estilo también está presente en las cartas más raras del set, las conocidas como Icónicas, que además incluye ilustraciones completas y tratamientos foil adicionales. Merida – Formidable Archer y Buzz Lightyear – Jungle Ranger son las dos cartas icónicas de Wilds Unknown.

Making a Disney Lorcana Card

Un video de YouTube que muestra cómo hacer una carta de Disney Lorcana.

“Todos guardamos recuerdos entrañables al crecer con Woody, Buzz Lightyear y el resto de juguetes, de revivir las aventuras de la familia Parr, de unir fuerzas contra los omnidroides o de acompañar a Mérida en su viaje para forjar su propio destino. Ahora, los fans podrán disfrutar coleccionando estas cartas y creando mazos para jugar con amigos y familiares”, comentaba sobre el set Elaine Chase, directora de la Categoría de TCG en Ravensburger.

Disney Lorcana Cards. / .

Novedades de verano

Tras Wilds Unknown, el formato prepara una experiencia veraniega con ‘Attack of the Vine!’. Este set establece sus eventos de prelanzamiento en tiendas el 17 de julio y estará disponible a nivel general el 24 de julio. En él debutarán glimmers de Pixar como Boo, Mike Wazowski y James P. Sullivan, también conocido como Sulley, de Monstruos, S.A., mientras los Iluminadores deberán unir fuerzas para detener una monstruosa enredadera que crece sin parar.

La vuelta de Illumineer’s Quest

El arco argumental alcanzará su punto álgido con un nuevo ‘Illumineer’s Quest: The Great Hunny Rescue’, que se lanzará en octubre de 2026. Al igual que en anteriores entregas de ‘Illumineer’s Quest’, deberás unirte para erradicar la amenaza en esta experiencia cooperativa gracias a cuatro niveles de dificultad que irán aumentando progresivamente el nivel de exigencia. Este paquete incluye componentes y mazos para actuar de forma conjunta contra la enredadera.

Noticias relacionadas

Disney. / .

Tras ‘Attack of the Vine!’, la colección del cuarto trimestre de 2026 contará con los glimmers de Coco, la película de Pixar, y estará ambientada en una metrópolis fantástica llamada Hyperia City. Ya a principios de 2027, llegarán nuevas aventuras inspiradas en épocas pasadas diseñadas para ampliar la historia de ‘Disney Lorcana TCG’.