Edward Kenway vuelve a izar bandera en 'Assassin's Creed Black Flag Resynced'

Tras numerosos rumores y filtraciones, Ubisoft finalmente ha presentado 'Assassin’s Creed Black Flag Resynced' de forma oficial, un 'remake' de la cuarta entrega principal de la serie publicada en 2013 con el combate naval como uno de sus rasgos más reconocibles. La versión actualizada promete una renovación visual importante, apoyada en la versión más reciente del motor Anvil con trazado de rayos, Dolby Atmos, nuevos entornos destructibles y sistemas meteorológicos dinámicos.

No incluirá multijugador

A pesar de confirmarse la ausencia de modos multijugador, la campaña principal podrá jugarse sin conexión tras una primera descarga, aunque el contenido extra vinculado al Animus Hub requerirá conexión. En consola, el juego contará con opciones de rendimiento a 60 FPS para retomar la historia de Edward Kenway, un pirata arrastrado por accidente al antiguo conflicto entre Asesinos y Templarios, de nuevo interpretado por Matt Ryan, que vuelve a prestar su voz a nuevas líneas de diálogo y capturas de movimiento del carismático personaje.

Características de 'Black Flag Resynced'

A diferencia de algunas filtraciones anteriores, 'Assassin’s Creed Black Flag Resynced' no incluirá una cantidad tan elevada de elementos de rol como en las entregas más recientes de la serie y aunque su sistema de combate estará más orientado a la acción, no será idéntico al diseño de la versión original de 2013. Incluso se ha modificado la interfaz de usuario con menús rápidos en las esquinas inferiores para facilitar el cambio de equipo durante los combates.

La desarrolladora también confirma que las secciones fuera del Animus no se han eliminado de 'Black Flag Resynced', aunque se han implementado cambios importantes, ya que en lugar de centrarse en un empleado de Abstergo, los jugadores encontrarán misiones planteadas para profundizar en la psicología, motivaciones y personalidad de Kenway. Esta edición renovada también introducirá cambios en varias secciones que no tuvieron buena acogida en la versión original, como las misiones centradas en perseguir y mantener la distancia con un objetivo, que seguirán presentes, pero con un formato menos rígido.

Vida pirata

No obstante, el remake incorporará nuevo contenido narrativo, misiones, escenas adicionales con el reparto original, salomas y más opciones de personalización para el Jackdaw, incluida la incorporación de mascotas como un gato o un mono. También permitirá reclutar nuevos oficiales para el barco, con habilidades especiales para el combate naval.

¿Cuándo se publica Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Durante su presentación, Ubisoft también ha confirmado que 'Assassin’s Creed Black Flag Resynced' llegará a las tiendas el 9 de julio de 2026 y que habrá versiones para PS5, Xbox Series X|S y PC, con distribución en Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store. Habrá una edición estándar, una Deluxe Digital y una Collector’s Edition.

'Assassin's Creed Black Flag Resynced' - Presentación mundial

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En Europa, la edición coleccionista incluirá artículos como una figura de Edward Kenway de 31 centímetros, un mapa de tela, una caja SteelBook, un broche metálico, una partitura de saloma y el cuaderno de bitácora de Edward, además del contenido digital de la Deluxe Edition y el Pack escarlata de Barbanegra como bonificación por reserva.