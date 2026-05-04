El Caribe pirata que en 2013 propició una nueva etapa en la franquicia ‘Assassin's Creed’ está a punto de regresar con una puesta al día tanto en gráficos como en sus apartados jugables para adaptarlos a los estándares actuales. Los propios responsables de la producción han ampliado los detalles de la edición ‘Resynced’, confirmando el título como una recreación del original con cambios en la imagen, el desplazamiento, los sistemas de combate, sigilo y navegación.

Una nueva base partiendo del original

Con Richard Knight ejerciendo como director de juego, el equipo de desarrollo ha intentado conciliar el recuerdo del material original con las mejoras introducidas en las entregas modernas de la serie, como ‘Assassin's Creed Shadows’ y ‘Valhalla’. En este contexto, la transición a la última versión del motor Anvil ha permitido una renovación completa del sistema de parkour. Según Knight, se ha trabajado para que el movimiento gane continuidad y para que la transición entre las superficies de La Habana y las cubiertas de los barcos se produzca de forma orgánica, conservando el aspecto característico de los movimientos del protagonista, pero con una respuesta más precisa a las órdenes del jugador.

Assassin's Creed Black Flag Resynced actualiza el clásico con nuevas mecánicas de parkour y sigilo. / Elsotanoperdido

El sistema también cambia su configuración de combate, a partir de mecánicas preparadas para ofrecer al jugador mayor control sobre el desarrollo de la acción, mientras que el cambio más evidente en el aspecto del sigilo es la posibilidad de agacharse en cualquier entorno, una mecánica sencilla que abre nuevas vías tácticas a infiltraciones y asesinatos silenciosos, alejándose de la rigidez del sistema original.

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Tráiler

El Jackdaw se actualiza

La navegación a bordo del Jackdaw, una pieza fundamental del título de 2013, también ha recibido una reforma específica por parte del equipo de diseño y ahora entre la tripulación puedes encontrar oficiales con habilidades especiales para colaborar en el mando y el combate naval, así como nuevas vías de mejora para las armas del Jackdaw, que permitirán desplegar más opciones durante las batallas navales. La física del entorno también se ha mejorado, de modo que el clima y las olas ahora condicionan la maniobrabilidad y la estabilidad del barco.

El lanzamiento de ‘Assassin's Creed Black Flag Resynced’ programado para el 9 de julio de 2026 en PS5, Xbox Series y PC llegará en un contexto en el que Ubisoft trata de recuperar parte de su catálogo clásico con la adaptación de uno de sus juegos mejor valorados. Con esta producción, la editora intenta apelar tanto al público que jugó al original como a una nueva generación de jugadores que han descubierto la franquicia a través de las producciones de la última etapa.

Noticias relacionadas

El reto de actualizar

Esta reinterpretación de la entrega nace con la intención de mantener la licencia activa durante los intervalos entre grandes lanzamientos, con una aventura planteada alrededor de su campaña individual, ahora respaldada por mejoras gráficas y cambios en sus mecánicas jugables. El éxito de ‘Resynced’ dependerá de la acogida que encuentre entre los jugadores y de cómo combine la jugabilidad clásica con recursos habituales en las producciones actuales.