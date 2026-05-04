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Dune: Awakening se prepara para recibir su actualización 1.4 y el DLC The Water Wars

Tras ofrecer el modo PvP opcional, Funcom sigue expandiendo el formato con nuevas localizaciones, misiones y estación experimental imperial

Dune Awakening.

Dune Awakening.

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Desde las oficinas de Funcom han anunciado que la actualización 1.4 de ‘Dune: Awakening’ el videojuego de supervivencia de mundo abierto inspirado en la obra de Frank Herbert y la franquicia cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve, llegará el 19 de mayo. El formato, por cierto, ha superado los 189.000 jugadores simultáneos en Steam y ha recibido más de 10 actualizaciones, incluidas dos expansiones de la historia, nuevos mapas y mejoras para el endgame del juego, que llegaron con el Capítulo 3.

Nuevos terrenos que explorar

En este sentido, la actualización 1.4 añadirá dos nuevas localizaciones en el desierto profundo, incluida una estación experimental imperial, más misiones de Landsraad y nuevas posibilidades de construcción en el Capítulo 3. Aquí los jugadores podrán conocer a los Water Shippers en Wind Pass, antiguo centro tecnológico de los Harkonnen, o enfrentarse al Dr. Jalanta en el laboratorio secreto de la estación experimental imperial de Old Quarry.

Dune Awakening.

Dune Awakening. / .

La actualización no añade nuevo contenido a la historia, pero permite a Funcom mejorar algunos de los elementos solicitados por los jugadores. No obstante, hay más actualizaciones planeadas que se incluirán en el siguiente Capítulo de la historia y en su actualización más reciente (1.3.20), se introdujo una opción que permite elegir entre PvP y PvE según las preferencias del jugador, convirtiendo al PvP de ‘Dune: Awakening’ en algo completamente opcional, que permite disfrutar de todo el contenido del juego sin necesidad de enfrentarte a nadie.

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Dune: Awakening - Update 1.4

Video de Dune Awakening en YouTube.

The Water Wars

Con la actualización también llegará el DLC ‘The Water Wars’, con nuevos artículos de construcción y cosméticos basados en los despiadados Water Shippers, la dinastía que controla la mayor parte del negocio del agua en Arrakis. No está de más apuntar que este paquete de contenido descargable forma la última parte del Pase de Temporada y, como tal, resguarda varios artículos de construcción y cosméticos temáticos.  

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