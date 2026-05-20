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Xbox Game Pass añade 14 juegos a su catálogo incluido el estreno de Forza Horizon 6

La segunda mitad de mayo deja una amplia tanda de títulos en el servicio, aunque también habrá salidas dolorosas como ‘Metaphor ReFantazio’

Videojuegos de Xbox Game Pass.

Videojuegos de Xbox Game Pass.

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Xbox España ha revelado la lista de juegos que se añadirán al servicio Xbox Game Pass entre finales de mayo y principios de junio. En total se incorporan hasta 14 títulos al catálogo, divididos entre los diferentes niveles de suscripción Essential, Premium y Ultimate, así como PC Game Pass. Como puedes imaginar en este tramo destaca ‘Forza Horizon 6’, que ya está disponible en Ultimate y PC, además de la llegada de ‘Remnant II’ a los planes Ultimate, Premium y PC. A todo lo anterior se añaden varios juegos que llegarán al servicio el mismo día de su estreno, como ‘Luna Abyss’, ‘Echo Generation 2’, ‘Crashout Crew’ y ‘Kabuto Park’.

Pero como no todo pueden ser alegrías, junto a las novedades del catálogo de este mes, Microsoft también ha revelado los juegos que abandonarán el servicio en mayo, entre los que se incluye ‘Metaphor: ReFantazio’. De momento, estos son todos los títulos que llegan a Xbox Game Pass en esta nueva tanda de rotaciones.

Forza Horizon 6 – Launch Trailer

Video de YouTube sobre Forza Horizon 6.

Ultimate, Premium y PC:

  • ‘Dead Static Drive’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
  • ‘My Friend Peppa Pig’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
  • ‘Pigeon Simulator’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 20 de mayo
  • ‘Remnant II’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
  • ‘Winter Burrow’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
  • ‘Escape Simulator’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 26 de mayo
  • ‘The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition’ (nube, Xbox Series, PC) – 27 de mayo
  • ‘Kabuto Park’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 28 de mayo
  • ‘Final Fantasy VI’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio
  • ‘Jurassic World Evolution 3’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio

Remnant 2 - Tráiler lanzamiento

Video de YouTube sobre Remnant 2.

Ultimate y PC:

  • ‘Forza Horizon 6’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 19 de mayo
  • ‘Luna Abyss’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 21 de mayo
  • ‘Echo Generation 2’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 27 de mayo
  • ‘Crashout Crew’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 28 de mayo

Juegos que abandonan Xbox Game Pass

Microsoft también ha confirmado los títulos que dejarán Xbox Game Pass el 31 de mayo. Si tienes pendiente terminar alguna partida, aún estás a tiempo, aunque los suscriptores podrán comprarlos hasta entonces mediante la rebaja asociada al servicio.

Noticias relacionadas

  • ‘Against the Storm’ (Nube, consola y PC)
  • ‘Crypt Custodian’ (Nube, consola y PC)
  • ‘Metaphor ReFantazio’ (Nube, consola y PC)
  • ‘Persona 4 Golden’ (Nube, consola y PC)
  • ‘Spray Paint Simulator’ (Nube, consola y PC) 

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