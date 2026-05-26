Star Citizen ha recaudado mil millones de dólares durante su período de acceso anticipado

Anunciado en 2012, ‘Star Citizen’ ha hecho historia al superar los 1.000 millones de dólares recaudados mediante compras, paquetes y aportaciones realizadas a través de la web de Roberts Space Industries, según el contador oficial del proyecto. La página también registra más de 6,5 millones de cuentas, aunque esta cantidad no equivale necesariamente al número de jugadores que han pagado. Esto se explica, entre otras cuestiones, porque antes de que ‘Star Citizen’ superase los mil millones de dólares recaudados, la desarrolladora había empezado a vender la Anvil Odin, una nave de 5.000 dólares en su modalidad Warbond.

Star Citizen. / .

Naves a 5000 dólares

La venta se produjo durante DefenseCon 2956, un evento centrado en naves militares dentro del universo del juego, y coincidió con un fuerte repunte del contador oficial. Ese mismo domingo 24 de mayo, la recaudación total aumentó en alrededor de 9,6 millones de dólares. Aún sin fecha de estreno definitivo, parece que la venta de paquetes de naves, considerablemente caras, es una forma que sus equipos han encontrado para financiar el desarrollo de ‘Star Citizen’.

Oficialmente, el desarrollador asegura que todos los elementos adquiridos por anticipado también podrán comprarse más adelante mediante créditos obtenidos dentro del juego. “No son necesarias para empezar ni para tener éxito”, explican. En el caso de la Anvil Odin, todavía no hay fecha para su uso dentro del juego. Hasta entonces, los compradores pueden utilizar una nave temporal, algo común en este tipo de vehículos que aún no están listos para pilotarse en ‘Star Citizen Alpha’.

Uno de los juegos más caros de todos los tiempos

La nueva nave de ‘Star Citizen’ mide 752 metros y está preparada para una tripulación de entre 33 y 65 jugadores. Además, para acceder a ella, no basta con aportar 5.000 dólares, ya que los compradores también deben escribir un ensayo en el que explican por qué deben formar parte del "Odin Founders Club".

Cloud Imperium Games asegura que, tras presentar la nueva nave, está cerca de completar los objetivos extra de la campaña de financiación colectiva iniciada hace más de una década. Por ahora, el estreno de ‘Star Citizen’ 1.0 mantiene una previsión provisional situada entre 2027 y 2028, mientras que ‘Squadron 42’, la campaña individual ambientada en el mismo universo, mantiene su previsión de llegada para 2026.

¿Realmente que ofrece Star Citizen?

En líneas generales, ‘Star Citizen’ ofrece un simulador espacial a gran escala, donde el pilotaje comparte espacio con el combate y el comercio. El proyecto está dirigido por Chris Roberts, muy vinculado a la serie ‘Wing Commander’, donde trabajó en la década de 1990 como director, productor, programador, guionista e incluso actor.

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El proyecto se presentó como heredero espiritual de ‘Freelancer’ (2003), título en el que Roberts participó durante sus primeros años de desarrollo. Más de una década después, ‘Star Citizen’ sigue avanzando hacia una versión final articulada en varios módulos, con el Universo Persistente como eje principal de su propuesta. No obstante, el que podemos considerar como uno de los juegos más caros de todos los tiempos, el proyecto ha generado dudas entre usuarios que creen que el estudio ofrece poco en relación con el dinero que genera.