'Final Fantasy VII Rebirth' rompe los límites de Switch 2 con más de 100 GB

El lanzamiento de 'Final Fantasy VII Rebirth' el 3 de junio en Nintendo Switch 2 y Xbox Series X|S sitúa a la segunda entrega del proyecto remake dividido en tres partes como uno de los juegos que más espacio ocupan en la nueva consola de Nintendo. Su ficha estadounidense lo lista con 102,5 GB, mientras que la japonesa ronda los 102 GB, superando los 90,4 GB de 'Final Fantasy VII Remake Intergrade', los 69,2 GB de 'Split Fiction' según su ficha y los 60,6 GB de 'Cyberpunk 2077'. No obstante, el sitio web oficial europeo de Nintendo estima que el tamaño del archivo es de 91,5 GB, algo que podría responder a diferencias regionales, datos de idioma o información todavía no cerrada en las fichas de reserva.

Formato físico y requisitos para la descarga completa

'Final Fantasy VII Rebirth' llega a las tiendas en formato de tarjeta llave de juego, el mismo que su predecesor. Este modelo no guarda todos los datos en la tarjeta física y requiere la descarga completa del contenido antes de empezar a jugar. De hecho, la editora nipona advierte además que hacen falta una conexión a internet y al menos 105 GB libres para completar la descarga inicial.

CD Projekt Red adoptó la estrategia opuesta con 'Cyberpunk 2077'. La versión física de este RPG de mundo abierto fue diseñada para incluir el juego en una tarjeta de 64 GB, con paquetes de idioma opcionales disponibles como descarga aparte.

Comparativa de almacenamiento

Los datos extraídos de las páginas oficiales de Nintendo y de las fichas publicadas en distintas regiones, dejan la clasificación actual del uso de almacenamiento en Nintendo Switch 2 de este modo:

-Final Fantasy VII Rebirth - 102,5 GB

-Final Fantasy VII Remake Intergrade - 90,4 GB

-Split Fiction - 69,2 GB

-Cyberpunk 2077 Ultimate Edition - 60,6 GB en descarga y tarjeta física de 64 GB.

Varios tamaños para un mismo juego

Como ya se indicaba, la discrepancia entre las fichas japonesa, estadounidense y europea de 'Final Fantasy VII Rebirth' podría estar relacionada con la inclusión de datos de idioma adicionales o con una actualización de lanzamiento aún no reflejada de la misma manera en todas las tiendas. Por eso conviene reservar hasta 102,5 GB hasta que esté disponible y pueda comprobarse el tamaño final de descarga.

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Los siguientes pasos de la serie

El lanzamiento de la próxima semana coincide con un periodo de gran actividad en torno a 'Final Fantasy VII'. La presentación de la tercera parte del proyecto 'remake' podría tener lugar durante los próximos eventos internacionales importantes, aunque Square Enix todavía no ha anunciado fecha ni título oficial. Finalmente, también circula una filtración que apunta a Tifa Lockhart como posible incorporación a la cuarta temporada de luchadores de 'Street Fighter 6', aunque por ahora no hay anuncio oficial, así que habrá que esperar a una confirmación por parte de Capcom.